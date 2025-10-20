Interrumpida la circulación de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén por avería en una catenaria

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén/Linares-Baeza permanece interrumpida desde primera hora de este lunes 20 de octubre por una avería en una catenaria provocada por un tren de mercancías.

Según informa el Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incidente que mantiene suspendida la circulación de trenes en este trayecto es "una falta de tensión provocada por el enganchón del pantógrafo de un tren de mercancías con la catenaria entre Córdoba y Alcolea de Córdoba".

Por su parte, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Córdoba y Alcolea de Córdoba para los usuarios de los trenes afectados.