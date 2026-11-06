Interrumpido el tráfico de tren casi dos horas entre Villarrubia de Córdoba y Almodóvar del Río por una persona en vía

Archivo - Las vías del tren junto a Almodóvar del Río (Córdoba), en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR - Archivo

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre la barriada periférica de Villarrubia de Córdoba, perteneciente a la capital, y el municipio de Almodóvar del Río se ha visto interrumpida desde primeras horas de este viernes y durante casi dos horas por la presencia de una persona ajena a la explotación ferroviaria en las vías.

Según han informado desde Adif, sobre las 08,10 horas se ha detectado la presencia de dicha persona junto a las vías, momento en el que se ha activado el protocolo de seguridad, por el que los operarios de Adif han trabajado en la zona revisando que las vías se encontraban en condiciones para reanudar la circulación de trenes, algo que se ha producido sobre las 09,50 horas, mientras que la persona no ha sido localizada.

Como consecuencia de la presencia de la misma en las vías, se han visto afectados los trenes de ancho convencional que circulaban entre Córdoba y Sevilla a primeras horas de la mañana.