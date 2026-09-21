Intervenidas 5.507 plantas de marihuana en actuaciones antidroga en Pinos Puente y Fuente Vaqueros (Granada)

Operación antidroga de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil llevó a cabo el pasado jueves dos actuaciones contra el cultivo intensivo y el tráfico de marihuana en los municipios de Pinos Puente y Fuente Vaqueros (Granada) que han permitido la aprehensión de un total de 5.507 plantas.

En el municipio de Pinos Puente se procedió a la explotación de la llamada 'operación Nazarí Alcazaba 2', en la que se realizaron registros en seis inmuebles. Durante la intervención se localizaron diversas instalaciones destinadas al cultivo intensivo indoor de marihuana, donde los agentes aprehendieron 2.442 plantas de cannabis sativa y 20 kilogramos de cogollos listos para su distribución.

La actuación culminó con la puesta a disposición judicial de un varón de 25 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, quien además de tenía una requisitoria de personación en sede judicial.

Del mismo modo, la Guardia Civil ha podido constatar la relación de otras personas con las actividades delictivas mencionadas, la cuales serán investigadas y puestas a disposición judicial en los próximos días.

Paralelamente, se llevó a cabo la explotación de la operación 'Nazarí Torreón 04' en la localidad de Fuente Vaqueros, donde se efectuaron siete registros, tres de ellos positivos en cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico, y los restantes relacionados exclusivamente con defraudación.

En total fueron incautadas 3.065 plantas de cannabis sativa en diferentes fases de crecimiento. Los agentes identificaron in situ a cinco personas presuntamente autoras de los delitos de defraudación, mientras que el resto de presuntos implicados, un total de cuatro plenamente identificados, serán igualmente investigados y puestos a disposición de la autoridad judicial próximamente.

En ambas actuaciones se contó con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada (USECIC) para garantizar la seguridad y la correcta ejecución de las entradas y registros.

Asimismo, los técnicos de la compañía Endesa colaboraron en la inspección y desconexión de las acometidas ilegales detectadas en los inmuebles intervenidos.