Inversión de 6,2 millones de euros para la revalorización urbana del río Guadalquivir a su paso por Andújar (Jaén)

Visita a las actuaciones en el entorno del río Guadalquivir a su paso por Andújar. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ANDÚJAR (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha concedido dos subvenciones por valor de 5,5 millones de euros dirigidas a la revalorización urbana del río Guadalquivir a su paso por Andújar (Jaén), lo que va a permitir movilizar en total 6,2 millones.

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, durante la visita que, junto al alcalde, Francisco Carmona, ha realizado a las actuaciones que se ejecutan para la transformación ambiental del entorno con el proyecto 'Besando y abrazando el Guadalquivir'.

"Se trata de una respuesta histórica del Gobierno de Pedro Sánchez para poner en valor el paisaje de la ciudad de Andújar y transformar la preocupación y el riesgo en la fascinación y la complicidad entre la ciudad y su río", ha destacado.

Fernández ha explicado que la iniciativa 'Besando y Abrazando el Guadalquivir" está financiada con fondos europeos Next Generation (2,7 millones de euros) y cuenta con el respaldo técnico de la Fundación Biodiversidad, entidad dependiente del Miteco.

Además, ha aludido a una segunda subvención concedida al Ayuntamiento de 2,9 millones de euros a través de fondos Feder para el proyecto 'Reactivación ecológica de la infraestructura verde local de Andújar: paisaje urbano, rural, natural y fluvial'.

"Esta segunda subvención va a permitir que la ciudad de Andújar movilice en total 6,2 millones de euros gracias a las iniciativas puestas en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para y que van a marcar muy positivamente las generaciones futuras", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que el Plan de Recuperación "está funcionando en la provincia" y "claramente viene a beneficiar" a la ciudadanía "con más y mejores oportunidades". Por ello, ha hecho un llamamiento para que todas las administraciones trabajen "en la misma dirección" y "exprimir al máximo la financiación de los fondos europeos" en iniciativas que beneficien al territorio y sus gentes.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que el Parque Fluvial Orgánico, bajo el lema 'Besando y abrazando el Guadalquivir', es un proyecto "de gran envergadura que marcará un antes y un después en la relación de la ciudad con su río".

Con una inversión total de 3,2 millones, ha valorado que es una de las apuestas medioambientales y urbanísticas más ambiciosas de las últimas décadas, liderada y gestionada por el Consistorio.

La primera fase, actualmente en ejecución, contempla la creación de un sendero fluvial de 3,3 kilómetros, con la plantación de fresnos, chopos y especies autóctonas, sustituyendo árboles envejecidos y de riesgo. Estas actuaciones se reactivan con la llegada de temperaturas más suaves, lo que permitirá culminar el trazado y su acondicionamiento definitivo.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

"Va mucho más allá de la mejora ambiental o paisajística. El Parque Fluvial Orgánico del Guadalquivir es una oportunidad histórica: recuperamos la ribera urbana, reforzamos la seguridad frente a fenómenos climáticos y consolidamos a Andújar como un referente en gestión ambiental y urbanismo sostenible", ha precisado Carmona.

En este sentido, ha apuntado que "se trata de una transformación que devuelve el río a los vecinos, conecta a la ciudad con su entorno y abre la puerta a un futuro más verde, resiliente y habitable".

El alcalde ha recordado que no se limita a un sendero, sino que integra un conjunto de actuaciones que refuerzan la sostenibilidad, la seguridad y la puesta en valor del patrimonio. Incluye infraestructuras de uso público y educativo, con merenderos, señalización interpretativa y recursos de educación ambiental, y pavimentación sostenible con materiales naturales y residuos propios del río.

También contempla la renaturalización del Arroyo Minguillo, incorporado al sistema fluvial; mejoras hidráulicas en los aliviaderos de la Ronda Mestanza, recuperación del Molino de las Aceñas, "una reivindicación ciudadana de más de 20 años", así como planificación y seguridad mediante la actualización del Plan Local de Emergencia por Inundaciones.