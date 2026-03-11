La inversión en obra pública crece un 23% hasta 4.514 millones, el volumen más alto registrado desde 2009, según Ceacop

El presidente de CEACOP, Carlos López Navarrete, y el secretario general, Arturo Coloma Pérez en rueda de prensa. - CEACOP

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La inversión en obra pública en Andalucía ha alcanzado en 2025 los 4.514 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto al ejercicio anterior y el volumen más alto registrado desde 2009, según el balance anual de adjudicaciones realizado por la patronal del sector andaluz Ceacop.

Según ha informado Ceacop en una nota, éste es un dato positivo pero "se ve oscurecido por el menguante peso de las empresas andaluzas que apenas han logrado el 48% del total".

Así, la cifra económica ha superado la media anual de 4.300 millones que se registró entre 2006 y 2009, "uno de los periodos de mayor actividad de la obra pública en Andalucía". No obstante, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, la partida actual "todavía se encuentra en torno a un 40% por debajo de los niveles reales de aquellos años".

En conjunto, la inversión media en el último lustro se sitúa en unos 3.800 millones de euros anuales, también "lejos de los volúmenes previos a la crisis financiera".

Por administraciones, el Gobierno central ha vuelto a situarse como "el principal inversor en obra pública en Andalucía", con 1.523,7 millones de euros adjudicados en 2025, lo que representa un incremento del 12,3% respecto al año anterior.

En segundo lugar, aparecen los ayuntamientos, que han registrado el mayor incremento tras alcanzar 1.382,4 millones de euros, casi un 50% más que en 2024. Por su parte, la Junta de Andalucía adjudicó 1.375,2 millones de euros, lo que se traduce en un repunte interanual del 20,8%.

Asimismo, el ranking se completa con las diputaciones provinciales (169 millones) y las universidades, con 22,6 millones. En ambos casos, registran caídas en comparación al año anterior, con descensos del 3% y 42%, respectivamente.

En cuanto a la participación de las empresas andaluzas, el balance "vuelve a ser negativo pues solo acaparan el 48% del montante total", es decir, dos puntos porcentuales menos que en el ejercicio previo y la cifra más baja desde 2014.

Según Ceacop, "es inconcebible que, por primera vez en la última década, ni siquiera se haya logrado superar el umbral del 50%, cuando las compañías andaluzas del sector vienen demostrando desde hace años su alto potencial tanto dentro como fuera de España".

En este sentido, la patronal ha asegurado que "nuestro objetivo es llegar al 65%, un porcentaje que no solo es acorde a su capacidad, sino que es necesario para consolidar el tejido empresarial regional vinculado a la obra pública".

DECEPCIÓN CON EL ESTADO

La participación varía de forma "notable" según la administración contratante. Así, mientras que en el ámbito local las firmas andaluzas tienen un papel "predominante" --logran el 72% de las adjudicaciones de los ayuntamientos y el 82% en las diputaciones--, su peso disminuye en otras administraciones, situándose en el 43,4% en la Junta de Andalucía y reduciéndose hasta el 25% en el caso del Gobierno central.

En esta línea, Ceacop ha expresado su "decepción" por la baja participación de empresas andaluzas en las obras impulsadas por el Ejecutivo central. De sus 1.523 millones de euros, solo 382,7 millones correspondieron a estas compañías, lo que supone apenas una cuarta parte del total.

Al hilo, la patronal ha considerado que "esta situación refleja las dificultades de las firmas de la comunidad para acceder a las obras estatales, que continúan concentrándose principalmente en grandes grupos nacionales".

Paralelamente, dentro de la Administración General del Estado, el Ministerio de Transportes concentra "la mayor parte de la inversión", con 1.229 millones de euros, destacando especialmente las actuaciones de ADIF, que ha incrementado "notablemente" su actividad en Andalucía.

RANKING PROVINCIAL

De este modo, el análisis territorial de las adjudicaciones ha mostrado "importantes" diferencias entre provincias. Málaga encabeza claramente el ranking de inversión en obra pública en 2025 con 1.347 millones de euros, un volumen que está muy por encima del resto y que contrasta con las bajas cifras que obtuvo en 2024.

"El fuerte repunte está impulsado principalmente por la construcción de un nuevo hospital, además de la elevada actividad inversora del Gobierno central y de los ayuntamientos de la provincia", ha detallado.

A considerable distancia se sitúa Sevilla, con 783 millones de euros, donde destacan tanto las actuaciones del Estado --especialmente en infraestructuras de transporte-- como la fuerte inversión municipal.

El podio lo completa Granada con 545 millones, seguida por Almería y Huelva con 403,5 y 395,5 millones, respectivamente. En los tres últimos puestos aparecen Cádiz (372,7 millones); Córdoba (336,8 millones); y Jaén, que ocupa el final de la tabla con 201 millones.

No obstante, si se analiza la inversión por habitante, la media en Andalucía alcanza los 520 euros, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2024. Málaga y Huelva ofrecen los guarismos más elevados, con 752 y 734 euros, seguidas por Granada (576 euros) y Almería (524 euros). Ya por debajo de la media se encuentran las cuatro restantes: Córdoba (436 euros); Sevilla (396 euros); Jaén (325 euros); y Cádiz, con 295 euros per capita.

AUMENTO DE ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS

Ceacop ha avisado del creciente uso de medios propios de las administraciones, como Tragsa, Tragsatec o Ineco. Así, en 2025, los encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron 454 millones de euros en Andalucía, de los cuales casi 300 millones corresponden a la Junta, es decir, dos tercios del total.

Por último, el secretario general de la patronal, Arturo Coloma, ha señaldo que "esta práctica supone retirar una parte relevante de la contratación pública del mercado, lo que reduce la competencia y limita las oportunidades de las empresas privadas del sector".