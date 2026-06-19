Investigación de Universidad de Granada desarrolla un método pionero para reconstruir la posición de cadáveres cremados

Un estudio del grupo de investigación GEA Prehistoria de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que la posición original de un cadáver durante una cremación puede reconstruirse mediante el análisis de los patrones de quemado presentes en los huesos - UGR

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del grupo de investigación GEA Prehistoria de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que la posición original de un cadáver durante una cremación puede reconstruirse mediante el análisis de los patrones de quemado presentes en los huesos.

Así lo han dado a conocer desde la UGR en un comunicado, en el que detallan que los hallazgos tienen importantes implicaciones para la antropología forense y la arqueología, ya que permiten reconstruir aspectos de los rituales funerarios del pasado y mejorar la interpretación de casos forenses en los que intervienen restos humanos cremados.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica internacional 'Plos One', se basa en las primeras cremaciones experimentales realizadas en la Universidad de Granada. El equipo llevó a cabo dos piras funerarias experimentales utilizando cabezas de cerdo, un modelo ampliamente empleado en investigación forense debido a sus similitudes anatómicas con los tejidos humanos, y un cráneo de cerdo completamente esqueletizado.

Los experimentos permitieron estudiar de primera mano los procesos de combustión en dos estructuras diferentes de pira: una cuadrangular y otra circular. En una de ellas la cabeza fue colocada sobre la madera, mientras que en la otra se situó debajo de la pira, sobre el suelo.

Tras la combustión, se recuperaron y analizaron los restos óseos para identificar las áreas de contacto directo con las llamas y las de contacto indirecto mediante observación macroscópica, colorimetría (técnica que convierte los colores observados en valores numéricos objetivos, permitiendo cuantificar las diferencias producidas por el fuego) y la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR-ATR), técnica que revela los cambios químicos y estructurales que experimenta el hueso durante la combustión y permite estimar la intensidad de la alteración térmica sufrida.

Los resultados revelaron patrones muy diferentes según la posición del cadáver. La cabeza situada sobre la pira y apoyada sobre su lado izquierdo mostró una clara asimetría: el lado izquierdo, en contacto directo con las llamas, apareció completamente calcinado, mientras que el lado derecho conservaba restos de carne carbonizada.

Por el contrario, la cabeza colocada bajo la pira, también apoyada sobre su lado izquierdo, presentó el patrón opuesto. El lado izquierdo, protegido por el suelo, experimentó una combustión menos intensa, mientras que el lado derecho, rodeado por la madera de olivo y expuesto a mayores temperaturas, terminó completamente calcinado y de color blanco.

Además, los análisis químicos mostraron diferencias menos marcadas entre ambos lados debido al colapso de la estructura de la pira durante la combustión y a la generación de condiciones más reductoras.

La investigación constituye el primer estudio del mundo que combina análisis macroscópicos, colorimetría y FTIR-ATR para determinar la posición horizontal de un cuerpo durante una cremación a partir de restos óseos quemados.

Los investigadores también observaron importantes diferencias entre los restos cremados en fresco (con tejido blando) y los restos secos (cráneo completamente esqueletizado). El cráneo esqueletizado apenas se fragmentó durante la combustión y presentó patrones de coloración significativamente distintos a los observados en las cabezas con tejidos blandos.

Según señalan, estos resultados demuestran que los huesos se comportan de manera diferente según su estado de descomposición y abren nuevas posibilidades para distinguir entre cremaciones de cadáveres recientes y quemas de restos ya esqueletizados, tanto en contextos arqueológicos como forenses.