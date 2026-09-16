Investigada la conductora de un coche que iba a 204 kilómetros por hora por la A-316, en Begíjar (Jaén), limitada a 100

Un vehículo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Jaén. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a la conductora de un turismo que conducía a 204 kilómetros por hora por la autovía A-316 a su paso por el término de Begíjar (Jaén), donde la velocidad estaba limitada a 100 kilómetros por hora.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de agosto y el presunto delito fue captado por una unidad móvil con cinemómetro en el marco de un dispositivo preventivo instalado por miembros del Destacamento de Tráfico de Villacarrillo, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

Al comprobar que el vehículo duplicaba la máxima velocidad permitida en el citado tramo, los agentes procedieron a la investigación de la conductora, tras ser interceptada con el apoyo de la Policía Local de Jaén, como presunta autora de un delito de exceso de velocidad.

Esta conducta se encuentra recogida en el artículo 379.1 del Código Penal y se aplica cuando se detecta un vehículo que supera el límite de velocidad establecido en 60 kilómetros por hora en vía urbana o bien en 80 kilómetros por hor en vía interurbana.

La comisión de este delito puede ser castigada con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Guardia Civil ha recordado que la velocidad excesiva constituye una de las principales causas de siniestralidad en carretera y pone en grave riesgo la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía. "Este riesgo se agrava en los casos de excesos de velocidad tan notorios como este caso, ya que, además de incrementar el riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial, agrava enormemente las consecuencias del mismo", ha añadido.

Por ello, desde el Instituto Armado se ha hecho hincapié en la importancia de respetar las normas de tráfico y los límites de velocidad establecidos.