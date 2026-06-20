Investigadas dos personas por caza furtiva en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas

Intervenida una carabina de aire comprimido modificada a arma larga rayada del calibre 22LR, equipada con visor diurno acoplado, así como diversa cartuchería y un monocular térmico. - GUARDIA CIVIL

SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Jaén, a través de agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Jaén, ha investigado a dos varones, vecinos de las localidades de Orcera y Cortijos Nuevos, de 20 y 22 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna silvestre y otro de tenencia ilícita de armas.

Tal y como ha emitido la Benemérita en una nota, la actuación se desarrolló durante un servicio nocturno de vigilancia en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, dentro de los dispositivos de prevención del furtivismo que la Guardia Civil mantiene de forma permanente en la provincia de Jaén.

Durante el operativo, los agentes sorprendieron a los investigados practicando caza furtiva en época de veda, coincidiendo además con un periodo especialmente sensible para la fauna silvestre, al encontrarse "numerosas especies en fase de cría y reproducción". La intervención tuvo lugar en el paraje conocido como El Contadero, perteneciente al término municipal de Segura de la Sierra (Jaén).

En concreto, tras su identificación, los agentes les intervinieron una carabina de aire comprimido modificada a arma larga rayada del calibre 22LR, equipada con visor diurno acoplado, así como diversa cartuchería y un monocular térmico. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición la autoridad judicial competente.