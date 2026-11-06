Investigado en Aguilar de la Frontera (Córdoba) por amenazar con una pistola de aire comprimido y poseer marihuana

Pistola de aire comprimido intervenida por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de amenazas en la localidad de Aguilar de la Frontera (Córdoba) tras serle intervenidas ocho plantas de marihuana y una pistola de aire comprimido con la que supuestamente amenazó a otro hombre.

Según informa la Benemérita en una nota, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en el Puesto de Aguilar de la Frontera por un vecino, quien manifestó haber sido amenazado con un arma corta durante un incidente con otro vecino de la localidad.

A partir de los datos aportados, los agentes de la Guardia Civil realizaron diversas gestiones que permitieron la identificación y localización del presunto autor en su domicilio. Tras ser requerido por los guardias civiles, reconoció encontrarse en posesión del arma implicada, así como que carecía de la correspondiente documentación o autorización para su tenencia. Así las cosas, entregó, de forma voluntaria, una pistola de aire comprimido, procediendo la Guardia Civil a su inmediata intervención.

Durante el desarrollo de las actuaciones en el inmueble, la Guardia Civil detectó, además, indicios de la existencia de un posible cultivo de sustancias estupefacientes en el interior, por lo que solicitó al propietario autorización para comprobar tal extremo, confirmando este que tenía varias plantas de marihuana, autorizando a los agentes a entrar al inmueble. Los agentes aprehendieron ocho plantas de cannabis sativa de aproximadamente 1,60 metros de altura, que cuyos cogollos arrojaron posteriormente un peso de 920 gramos.

Las diligencias instruidas, así como la persona investigada y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.