Investigado un conductor tras exhibirse en redes realizando maniobras temerarias con varias motocicletas en Jaén

Un conductor circulando haciendo el "caballito" por Jaén. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (E.I.S.) de Villacarrillo, perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (U.N.I.S.) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil Jaén ha investigado a una persona por los presuntos delitos de conducción temeraria y por carecer del permiso de conducción.

Según ha precisado la Benemérita en una nota, se tuvo conocimiento de los hechos a través de la red social Instagram, en cuyas historias públicas se pudo observar diferentes vídeos subidos por el investigado, donde circulaba conduciendo varias motocicletas y un ciclomotor realizando peligrosas maniobras que ponían en riesgo tanto a los usuarios de la vía como a él mismo.

En concreto, el conductor efectuaba "aceleraciones bruscas y circulando a gran velocidad por la zona urbana de una travesía regulada por semáforos", así como realizando "caballitos" cerca de vehículos que se aproximaban en sentido contrario.

Del visionado de los vídeos se pudo determinar la carretera, A-6204 --de Villacarrillo /N-322 a Cazorla/A-319--, así como el incumplimiento de los requisitos para circular por la vía pública de los vehículos utilizados, como "carecer de matrícula y ausencia de espejos retrovisores, alumbrado o intermitentes, circulando sin ITV ni cobertura de responsabilidad civil obligatoria".

Una vez identificado el conductor y tras comprobar su identidad, se constató que, en las fechas de ocurrencia de los hechos, el investigado carecía de permiso de conducción. Por tales motivos, por parte de los agentes de la Guardia Civil se procedió a la investigación de dicho conductor como autor de dos supuestos delitos contra la seguridad vial, conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en concreto riesgo la vida o la integridad física de las personas, así como por carecer del permiso de conducción.

En contexto, el delito de conducción temeraria se encuentra recogido en el art. 380 del Código Penal y puede ser castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Por otro lado, conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción constituye un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal, y castiga esta conducta con penas de prisión de tres a seis meses o multa de doce a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.