Investigado un joven acusado de provocar un incendio forestal en la ribera del Genil en Palma del Río (Córdoba)

Archivo - Guardia Civil en Palma del Río. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en Palma del Río (Córdoba) a un vecino de 23 años de edad como presunto autor de un incendio forestal intencionado en la ribera del río Genil, del citado término municipal, ocurrido el día 25 de junio.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició como consecuencia de un incendio en la ribera, junto al puente peatonal San Francisco Javier, donde el joven, presuntamente, prendió varios focos de fuego en la zona, siendo visto todo ello por un testigo presencial, quien informó de inmediato a la Policía Local.

El fuego arrasó una superficie aproximada de 50 metros cuadrados de vegetación de ribera, afectando también a hábitats de alto valor ecológico. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el incendio fue controlado sin que se produjeran daños personales.

A la llegada de los agentes de Policía Local, estos localizaron al presunto autor junto a uno de los focos y, al verse sorprendido por los agentes actuantes, este presentó un comportamiento agresivo e irrespetuoso, llegando a acometer contra la fuerza policial.

Acto seguido, los agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Palma del Río se personaron en el lugar de los hechos, procediendo por la agresión cometida a los agentes de Policía Local a su detención como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Mientras, agentes del área de Investigación del puesto principal de Palma del Río iniciaron la práctica de las primeras pesquisas para el esclarecimiento de la autoría del incendio e identificación de posibles testigos, y gracias a la colaboración ciudadana, se pudo constatar la autoría de los hechos e identificar al presunto autor.

De igual modo, los agentes de la Policía Local que intervinieron en la actuación confirmaron la presencia del presunto autor a la misma hora y lugar, donde fue visto junto a una zona de vegetación con la presumible intención de prender otro foco, portando en su mano un mechero que ocultó apresuradamente en uno de sus bolsillos ante la presencia de los agentes de Policía Local.

Por todo ello, se investiga al joven como presunto autor de un delito de incendio forestal. El investigado y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.