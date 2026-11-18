Cultivo donde se encontraron las 16 plantas de marihuana. - GUARDIA CIVIL

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de La Carlota (Córdoba), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas tras localizar un cultivo con 16 plantas de marihuana, de un metro y 70 centímetros de altura aproximadamente, que arrojó un peso total de 104 kilos en verde.

Según informa la Benemérita en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de La Victoria y de La Carlota fueron requeridos por la Policía Local de La Carlota ante un fuerte olor a marihuana que se percibía en las proximidades de varias viviendas de la localidad.

Una vez en el lugar, los guardias civiles, tras realizar varias comprobaciones e inspecciones en terrenos próximos a la zona, localizaron una plantación de marihuana en un terreno rustico abierto, sin vallado, ni ningún otro elemento que restringiera el acceso.

La plantación estaba compuesta por un total de 16 plantas de marihuana, de las cuales 14 presentaban un avanzado estado de floración, alcanzando una altura de 1,70 metros de altura y estaban dotadas de un sistema de riego por goteo lo que les garantizaba el suministro constante de agua. Ante ello, los guardias civiles procedieron al desmantelamiento de la plantación, arrojando las plantas un peso de 104 kilogramos en verde, recién cortadas.

Fruto de las gestiones practicadas, la Guardia Civil logró identificar al responsable de la plantación y proceder a su investigación como presunto autor de un delito de cultivo y elaboración de drogas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, quedando las plantas incautadas bajo custodia a disposición judicial y para su posterior análisis y destrucción.