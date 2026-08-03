Investigado en Padul (Granada) por quemar un contenedor de papel y cartón tras identificarlo con cámaras de vigilancia

Un vehículo de la Policía Local de Padul ante un incendio ocurrido en la localidad. - POLICÍA LOCAL DE PADUL

PADUL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Padul ha identificado al presunto autor de un incendio intencionado de un contenedor de reciclaje de papel y cartón gracias a las imágenes captadas por el sistema municipal de videovigilancia. La Guardia Civil ha instruido diligencias penales para remitirlas a la autoridad judicial.

Según ha dado a conocer la Policía Local, las grabaciones permitieron observar cómo el individuo, alrededor de las tres de la madrugada de una noche de la semana pasada, se aproximó a un contenedor azul y prendió fuego de forma intencionada al mismo, abandonando el lugar inmediatamente después.

Tan solo unos minutos después del incendio, este pudo ser sofocado por los servicios de emergencia, por lo que se evitaron daños de mayor consideración, gracias a la rápida actuación de un vecino que circulaba por la zona y alertó de inmediato de los hechos.

Tras las gestiones de investigación practicadas, se logró su plena identificación del presunto autor de los hechos, por lo que el cuerpo de la Guardia Civil se ha encargado de la instrucción de diligencias penales.

En una publicación en sus redes sociales el cuerpo municipal recuerda que cuando un incendio es provocado de forma intencionada y pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de incendio castigado con penas de prisión de diez a veinte años cuando exista ese riesgo para las personas.

Por otra parte, este pasado domingo, la Policía Local de Padul intervino en un incendio declarado en la zona de la Laguna, concretamente en el entorno de la Turbera de Padul.

Gracias al aviso inmediato y a la rápida intervención de varios vecinos, fue posible actuar desde los primeros momentos del incidente. La Policía Local coordinó la llegada y el despliegue del resto de servicios de emergencia, lo que facilitó una respuesta rápida y eficaz.