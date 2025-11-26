Investigado un preso por el robo en una vivienda unifamiliar de la zona de El Brillante de Córdoba

Archivo - Prisión de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba ha esclarecido durante estos últimos días el robo a una vivienda unifamiliar que ha tenido lugar en el barrio de El Brillante a comienzos del presente mes, investigando por ello al presunto autor del suceso, a quien localizaron interno en la prisión.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, a comienzos del mes de noviembre, una denuncia alertó del robo con fuerza a una vivienda de dicha zona, por lo que agentes pertenecientes al área de Policía Judicial y Científica realizaron la correspondiente inspección técnico policial, recogiendo indicios en la zona del suceso.

Durante los días siguientes los investigadores continuaron realizando gestiones, fruto de las cuales lograron situar en la zona del crimen al presunto autor de los hechos, al que además le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, disponiendo un dispositivo tendente a su localización y detención.

Durante el mismo, los agentes localizaron al investigado, quien se encontraba en el centro penitenciario de Alcolea desde días después de la comisión del hecho investigado y donde actualmente cumple condena por otros delitos.