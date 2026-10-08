Investigado por violencia doméstica el padre de un menor que fue con hematomas al colegio en Maracena (Granada)

Archivo - Agente de la Policía Local de Maracena. - POLICÍA LOCAL DE MARACENA - Archivo

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El padre de un menor ha resultado investigado por un posible caso de violencia doméstica después de que su hijo, un niño de seis años, acudiera al colegio al comienzo del curso escolar en la ciudad granadina de Maracena con hematomas en la cara.

La Policía Local de este municipio del área metropolitana ha detallado en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, que se instruyeron diligencias judiciales al progenitor.

En cuanto a los hechos, el cuerpo señala que estos tuvieron lugar al principio del presente curso escolar cuando una profesora detectó que un niño de seis años presentaba hematomas en la cara y, tras hablar con él, se sospechó de una posible agresión paterna.

La docente trasladó su inquietud a la dirección del centro, que contactó con agentes tutores de la Policía Local para recibir asesoramiento. El menor fue trasladado a un centro médico, acompañado por personal del colegio y un educador social del Ayuntamiento.

Los agentes municipales de servicio junto al jefe del cuerpo se personaron en el centro médico y "tras recopilar toda la información y comprobar que no existían garantías suficientes para la seguridad del menor por parte de los familiares presentes, y tampoco otros posibles familiares", decidió su traslado inmediato a un Centro de Protección de Menores de Granada.

El traslado fue realizado por la Policía Local, acompañados por el educador social del Ayuntamiento, y se instruyeron diligencias judiciales contra el padre por un posible delito de violencia doméstica.