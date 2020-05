Un investigador de Loyola Andalucía gana la competición internacional CoBS 2020 sobre Responsabilidad Social Corporativa

CÓRDOBA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor e investigador cordobés de la Universidad Loyola Andalucía Javier Pérez Barea ha ganado la competición internacional 'CoBS CSR Article Writing Competition 2020' sobre artículos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en la que participan las mejores escuelas de negocios del mundo, según las clasificaciones publicadas por 'Financial Times' o 'The Economist'.

Dicha competición internacional, según la información facilitada a Europa Press por Pérez Barea, la organiza 'The Council on Business & Society' y "busca promover la responsabilidad social entre líderes, profesionales y empresas, a través de la presentación de artículos de RSC".

Entre las escuelas de negocios que han participado se encuentran Essec Business School (Francia, Singapur y Marruecos), FGV-Eaesp (Brasil), School of Management Fudan University (China), Keio Business School (Japón), IE Business School (España), Warwick Business School (Reino Unido) y Trinity College Dublin Business School (Irlanda).

El profesor Pérez Barea, economista por la Universidad de Cataluña, ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba (UCO), máster en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, doctor con mención internacional en The University of Nottingham (Reino Unido) y Global Executive MBA por IE Business School, se ha erigido como ganador 2020 con la investigación titulada 'Social entrepreneurship: definition and research trends'.

El autor, en referencia a su investigación, ha resaltado "la importancia de clarificar el concepto de emprendimiento social, así como la relevancia de fomentarlo e impulsarlo, al tratarse de un poderoso instrumento de transformación que contribuye a generar un mundo más solidario y sostenible".

En este sentido, este doctor de la Universidad Loyola Andalucía ha defendido que "las empresas, las 'startups', las organizaciones con o sin fines de lucro y los gobiernos deberían dar soluciones e implicarse corresponsablemente, tanto en el cuidado medioambiental, como en los innumerables problemas que atañen a la sociedad vilmente golpeada por la crisis derivada del covid-19".

El premio logrado consiste en la publicación del artículo ganador en la influyente revista internacional del área de 'management' denominada 'Global Voice: Council on Business & Society', en su edición del próximo mes de junio, y una dotación económica.