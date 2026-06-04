El investigador de la UCO Manuel D. Gahete recibe el Premio Manuel Losada Villasante a la Investigación Científica

El investigador Manuel D. Gahete. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) y responsable del grupo de Hepatología Molecular en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) Manuel D. Gahete ha recibido el Premio Manuel Losada Villasante en la categoría de Investigación Científica.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el jurado de los premios, que celebran su XIV edición, ha valorado "su destacada trayectoria investigadora y sus relevantes contribuciones en el ámbito de la biomedicina y el cáncer hepático", así como la "solidez, coherencia e impacto internacional de una línea de investigación centrada en el estudio de los mecanismos moleculares que conectan las alteraciones metabólicas con el desarrollo y progresión del carcinoma hepatocelular".

Los galardones tienen como finalidad la promoción y el reconocimiento de la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad. Están organizados por la Sociedad Española de Radiodifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla.

El trabajo de Gahete ha permitido avanzar de manera significativa en la comprensión del papel de la regulación del ARN en la fisiopatología del cáncer hepático y sus investigaciones han abierto nuevas perspectivas para la identificación de biomarcadores y el diseño de estrategias terapéuticas innovadoras. El reconocimiento también destaca su capacidad de liderazgo científico y su compromiso con la formación de nuevos investigadores, así como su implicación en la divulgación y comunicación de la ciencia, acercando la investigación biomédica a la sociedad.