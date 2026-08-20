Investigadora apunta similitudes de la serie sísmica actual con las de 2021 en La Vega de Granada

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Granada y su área metropolitana asiste desde el pasado 14 de agosto a una serie sísmica que ha tenido su máxima expresión en dos terremotos de magnitud 4,8 Mw en el entorno de localidades como Alhendín, Gójar, Otura, Ogíjares o La Zubia. Las características de este episodio se asemejan al que también vivió este área geográfica en 2021 en otros pueblos de La Vega también próximos a la capital como Atarfe, Chauchina y Santa Fe.

En esta similitud ha puesto el acento la investigadora del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, durante una entrevista concedida a Canal Sur Radio y recogida por Europa Press, en la que, como ya han hecho otros expertos, también ha expresado que esta serie sísmica "no sabemos si va a seguir durante unos días, si va a durar semanas o meses".

En la comparativa con la de 2021, Feriche ha expuesto que estamos "ante una serie sísmica que ha tenido ya varios terremotos de magnitud relevante", punto en el que ha recordado que en estos últimos días ya son cinco los seísmos de magnitud 4 o superior, los mismos que hace cinco años en el entorno de Atarfe.

"En 2021 el primer terremoto ocurrió un sábado y cinco días después en una sola noche ocurrieron tres seguidos de magnitud superior a 4, muy parecido a lo ocurrido en esta semana", ha explicado.

Feriche ha señalado que la actividad sísmica responde a las características geológicas de la zona de La Vega de Granada y ha indicado que "debajo de Granada, hay una serie de fallas porque la cuenca se está hundiendo, y esta falla a veces se mueve una sola, con un terremoto principal y sus réplicas", mientras que "en otras ocasiones, esta falla al moverse, desequilibra las colindantes y se van moviendo otras fallas también pequeñitas, dando lugar a otra serie de terremotos".

"En la depresión de Granada, que abarca Granada y toda su área metropolitana, es normal que siga habiendo actividad sísmica", ha señalado, y ha añadido que, en el episodio actual los investigadores "no sabemos si se trata de una sola serie, cosa que pensamos que no va a ser, sino de varias fallas que se están moviendo y con varias series asociadas a cada una de esas fallas, tal y como ocurrió, porque cada vez se parece más, a lo que ocurrió en Atarfe y en Santa Fe en el año 2021".

Feriche ha insistido en que los investigadores "no tienen una bola de cristal" sobre durante cuánto tiempo se van a suceder los terremotos; y en cuanto a si podría haber seísmos de magnitudes más fuertes a 4,8 Mw --los dos más intensos de los últimos días-- ha dicho que "como poder, puede, pero es improbable".

Sobre la repercusión que causan los temblores de grandes magnitudes si se suceden con cierta regularidad, la investigadora ha advertido y ha sido clara al señalar que "lo que ya está dañado, lo daña más. Lo que está para caerse, se cae.