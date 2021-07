Investigadora del CSIC invita a "un nuevo pacto social" como "cese de las desigualdades" entre hombres y mujeres

CARMONA (SEVILLA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de sociología y profesora de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán ha apuntado este martes que "las desigualdades entre hombres y mujeres cesarán cuando se instaure un nuevo pacto social", aunque ha admitido que "todavía es una meta muy lejana".

Durán ha participado en el seminario 'Educar para la igualdad. El único camino', con la conferencia 'La educación como motor de cambio', en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

La catedrática ha precisado que "los contenidos de las asignaturas, aunque ya se ha hecho mucha revisión en los últimos años para suprimir los aspectos más sexistas, todavía son susceptibles de mejora", a lo que ha añadido que "no es fácil, son tradiciones intelectuales muy arraigadas que vienen del pasado, cuando no había sentido crítico, demandas de igualdad ni mujeres incorporadas en primera fila a la producción de conocimiento", según ha informado la UPO en un comunicado.

Así, ha reconocido que las mayores diferencias se producen en el acceso a los recursos económicos, algo que, en su opinión, "se debe a que las mujeres asumen una carga mucho mayor de trabajo no remunerado de cuidado, lo que se traduce en peores salarios, pensiones, ahorros, poder económico y representación laboral y social".

Durán ha subrayado que a las mujeres "algunas cosas le cuestan el doble y hasta mil veces más porque están innovando socialmente", aunque ha señalado que "tienen ventajas en algunos campos en los que traen siglos de entrenamiento y también algunas fortalezas biológicas naturales", destacando que la esperanza de vida es mayor que la de los hombres y "el sistema inmunológico es más fuerte".

Respecto a la crisis social y económica derivada del covid-19, la ponente ha indicado que "ha contribuido a ahondar más en las desigualdades", ya que "las mujeres han resultado más dañadas, tanto por las ocupaciones esenciales feminizadas como por la sobrecarga de trabajo que han tenido que asumir en los hogares".

En este sentido, ha hecho referencia a la importancia de "visibilizar el papel del trabajo no remunerado de la mujer" porque, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el trabajo no remunerado es un tercio mayor que el remunerado, ya que por cada 100 horas de trabajo se producen 130 de trabajo no remunerado.

Durán ha destacado que "apenas hay estudios que permitan incorporarlo a la toma de decisiones". "Quizás precisamente porque es gratuito y lo desempeñan principalmente las mujeres, no hay tanto interés real en cambiar la situación", ha apostillado.

En relación a la violencia machista, la catedrática ha indicado que "la educación tiene un gran papel, pero la dependencia económica, propia y por los hijos u otros familiares dependientes, acalla muchas quejas". "La violencia que la educación trata de evitar la promueven otros medios igualmente poderosos", ha concluido.