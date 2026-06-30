Investigadora en genética expone la relevancia de los experimentos en seres vivos para tratamientos médicos

Alumnado de la primera edición del curso 'Modelos genéticos en investigación, de la bacteria al ratón', durante las sesiones prácticas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, en el campus de la UPO en Dos Hermanas - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acogerá desde el 6 de julio hasta el 17 del mismo mes el curso 'Modelos genéticos en investigación, de la bacteria al ratón (2ª edición)' en el marco de los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. La codirectora del taller y técnica superior especializada del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Laura Tomás, ha querido resaltar la importancia de la investigación de los modelos genéticos para los nuevos avances médicos, ya que "en unos años permitiría desarrollar una medicina especializada" para cada caso sanitario.

En declaraciones a Europa Press, Tomás ha manifestado la singularidad del contenido práctico que llevarán a cabo en el curso, ya que "enriquecerá el expediente de los participantes al entrar en un ambiente de mucha calidad científica y donde van a conocer técnicas que no se conocen durante los estudios universitarios". Del mismo modo, ha señalado que "todas las enfermedades cuentan con algún estudio sobre modelos genéticos de organismos", lo que permite "caracterizar las enfermedades y aplicar terapias concretas posteriormente".

En este sentido, ha descrito que su tarea como técnica superior e investigadora pasa por "realizar una cadena de pruebas en un fármaco, por lo que se ensaya en distintos organismos". Una labor que, como ha expresado, pretende dar a conocer a los nuevos estudiantes: "Vamos a acercar distintos modelos de trabajo con animales a un investigador" para que de esa forma, "pueda definir o diseñar un nuevo experimento con un fármaco".

Un trabajo de experimentación que es decisivo, puesto que "para que un medicamento llegue a una farmacia antes ha tenido que ser ensayado en distintos modelos genéticos". Unos sujetos de estudio que pueden abarcar desde mamíferos hasta cultivos celulares y bacterianos, aunque, como ha puntualizado Tomás, "el ensayo final obviamente es en humanos, lo último tras una cadena de años de investigación".

No obstante, ha mencionado que en los últimos años "se están evitando utilizar modelos tradicionales como el pez o el ratón", debido a que "los nuevos modelos genéticos usan los organoides o los cultivos de células". Pese a ello, ha asegurado que el uso de experimentos con animales "está muy regulado y sólo se realiza si es estrictamente necesario" aparte de que "se evita el sufrimiento de esos seres vivos a toda costa".

Por otra parte, la investigadora ha cuestionado el uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial (IA) para sustituir los análisis en modelos genéticos reales. "¿Alguien se fiaría de un fármaco que no ha sido probado en organismos vivos y que solo ha tenido la predicción de una IA?", ha reflexionado. Además, ha incidido en que estas herramientas "utilizan sin criterio la información de la que dispone" por lo que no reemplazaría "las capacidades de los seres humanos".

Acerca de la divulgación científica y su relevancia para evitar apariciones de bulos y desinformación, Tomás ha admitido que "en nuestros centros de trabajo hacemos muchísimo esfuerzo por divulgar" pero "el que no quiere escuchar no va a prestar atención a lo que le digas". No obstante, ha afirmado que la comunicación científica es una "obligación para llevar a la sociedad todos los resultados que vamos obteniendo".

El curso, impulsado por la UPO y codirigido también por la investigadora distinguida del CSIC, Sol Sotillos, y la técnica superior especializada del CSIC, Ana Fernández, contará con la participación de diferentes científicas y trabajarán con modelos genéticos de organismos como levaduras, ratones, pez cebra o bacterias. Las clases, de contenido teórico-práctico, se desarrollarán entre el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, en el campus de la UPO y el Palacio de los Briones en Carmona.