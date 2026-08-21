Investigadores de la Estación de Doñana participan en el hallazgo de dos nuevas especies de murciélagos en Camerún

Las dos nuevas especies de murciélagos descubiertas en Camerún. - CSIC

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico internacional ha descrito dos nuevas especies de murciélagos para la ciencia: Glauconycteris baka y Glauconycteris lobeke. El hallazgo, fruto de extensos muestreos de campo realizados en el sudeste de Camerún, eleva a quince el número total de especies reconocidas dentro de este género africano y subraya la biodiversidad aún desconocida que albergan los bosques tropicales del continente.

En el estudio ha participado personal investigador y técnico de instituciones científicas de Camerún, Reino Unido, Austria y España, entre las que se encuentra la Estación Biológica de Doñana del CSIC, ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en una nota. El estudio se ha publicado en la revista 'ZooKeys' y se centra en el género Glauconycteris, un grupo de pequeños quirópteros dependientes de los bosques tropicales y sabanas arboladas del África subsahariana, que históricamente ha estado poco representado en las colecciones científicas.

En total, durante las expediciones realizadas en el Parque Nacional de Lobéké y la Reserva de fauna de Dja, se recolectaron diez especímenes. Posteriormente, los análisis, que combinaron datos morfológicos, acústicos, cráneo-dentales y moleculares, los asignaron a ocho especies. Para esta designación taxonómica fueron fundamentales las comparaciones con los fondos de las Colecciones Científicas de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y el uso de los recursos del laboratorio de Ecología Molecular del mismo centro.

Entre las especies analizadas se identificaron dos nuevas para la ciencia: Glauconycteris baka, bautizada así en honor al pueblo baka que habita el Parque Nacional de Lobéké y sus alrededores, y Glauconycteris lobeke, que toma su nombre de esta misma reserva natural. Gracias a los muestreos, el equipo registró por primera vez en Camerún la presencia del Glauconycteris superba, lo que representa la octava localidad conocida para esta especie en toda África. Esta observación, que conecta las poblaciones conocidas de África occidental con las de África central y oriental, demuestra que su distribución es mucho más amplia de lo que se creía.

Igualmente, se confirmó que lo que hasta ahora se consideraba una única especie, G. beatrix, forma en realidad un grupo compuesto de diversas especies de un gran parecido físico (complejo de especies). Este descubrimiento evidencia una riqueza biológica mucho mayor de lo que se estimaba inicialmente en este conjunto. Por último, el estudio proporciona la primera evaluación taxonómica integrada de Glauconycteris en Camerún y aporta datos ecológicos inéditos sobre tres especies (G. gleni, G. egeria y G. curryae) clasificadas actualmente como Datos Insuficientes en la Lista Roja de la UICN.

El estudio confirma la excepcional diversidad de murciélagos de Camerún, con más de 120 especies, y demuestra que incluso géneros bien reconocidos como Glauconycteris continúan albergando una diversidad sustancial y desconocida. Por ello, intensificar el estudio en áreas poco exploradas como el Parque Nacional de Lobéké resulta esencial, no solo para documentar la biodiversidad, sino para garantizar que las futuras estrategias de conservación se basen en una comprensión de las necesidades de las especies.