Investigadores de la UJA participan en el encuentro sobre aceite de oliva Elia Lesvos Confest celebrado en Grecia

Los investigadores Juan Antonio Parrilla y Diego Martínez. - UJA

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) han participado como ponentes invitados en la tercera edición de Elia Lesvos Confest, un encuentro internacional que reúne a los mayores expertos mundiales en aceites de oliva.

En concreto, han asistido Juan Antonio Parrilla, del Departamento de Economía, y Diego Manuel Martínez, del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, según ha informado este miércoles la institución académica.

Este evento, promovido por la Eleas Nissos Association, y avalado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), la Universidad de Yale y la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas (NKUA), "se ha consolidado como una de las citas científicas y estratégicas más importantes en torno al aceite de oliva, la salud y la tecnología".

Parrilla ofreció tres ponencias sobre los retos del aceite de oliva para crear oportunidades, la nueva historia del aceite de oliva y, desde el punto de vista gastronómico, la creación de experiencias culinarias con este producto. Por su parte, Diego Manuel Martínez se refirió en su ponencia a las tecnologías no invasivas en la producción actual de aceite de oliva.

La presencia de ambos investigadores pone de relieve "el papel de la institución jiennense como referente en la transferencia de conocimiento e innovación en el sector" oleícola.

De esta manera, los docentes de la UJA han compartido panel con algunas figuras influyentes del sector, entre las que destacan Alessandro Leone, catedrático de la Universidad Aldo Moro de Bari, y Ramón Estruch, catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona y coordinador del célebre estudio internacional Predimed.

Igualmente, se ha contado con Emmanuel Karpadakis, experto mundial de Terra Creta y la International Olive Oil Network (IOON); Tassos Kyriakides, profesor de la Universidad de Yale y promotor de los estudios de aceite de oliva y salud, y Juan Antonio Polo Palomino, jefe de Tecnología del Aceite de Oliva y Medio Ambiente del COI.

Elia Lesvos Confest se posiciona en la vanguardia global al abordar el futuro del aceite de oliva desde un enfoque multidisciplinar, que conecta el desarrollo económico, la salud, la sostenibilidad y las últimas innovaciones tecnológicas.

Así, en solo tres ediciones, este foro foros científico y económico del sector oleícola se ha convertido en un punto de encuentro clave. Por sus aulas e instalaciones han pasado en estos años profesorado e investigadores vinculados a centros como las universidades de Harvard, Yale, Atenas, Aldo Moro (Bari) o el Alzheimer's Center de la Universidad de Temple (Filadelfia).