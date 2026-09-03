Investigadores y voluntarios vuelven a Sierra Nevada para estudiar más de 40 lagunas glaciares

Archivo - Visintante junto a una laguna glaciar en Sierra Nevada. - UGR - Archivo

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada organiza desde este viernes la séptima edición de las Jornadas de Ciencia Ciudadana 'Lagunas de Sierra Nevada', un encuentro que reunirá hasta el domingo 6 de septiembre a investigadores, voluntarios y agentes de Medio Ambiente para estudiar más de 40 lagunas glaciares de Sierra Nevada.

Estas lagunas constituyen auténticos sensores naturales del cambio global. El aumento de las temperaturas extremas y la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor están alterando la biodiversidad y el funcionamiento de estos ecosistemas, especialmente vulnerables por su singularidad, aislamiento y fragilidad.

A lo largo de siete ediciones, las jornadas se han consolidado como un espacio de colaboración entre investigadores, ciudadanía y gestores del territorio. La actividad, organizada por la UGR en colaboración con el Espacio Natural de Sierra Nevada, tendrá lugar en el Albergue Universitario de Sierra Nevada y comenzará a las 18,00 horas.

En esta edición participarán científicos de instituciones como la Universidad de Vigo, el Instituto de Biología Evolutiva, el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, entre otras. Durante la primera jornada se presentarán los principales objetivos científicos que guiarán los trabajos de campo.

El sábado y el domingo, nueve equipos multidisciplinares realizarán muestreos en más de 40 lagunas situadas en los principales valles glaciares de Sierra Nevada. Las muestras serán analizadas posteriormente en laboratorios de la Universidad de Granada, la Universidad de Vigo y los centros del CSIC participantes.

Los trabajos permitirán dar continuidad a las series temporales a largo plazo y avanzar en el estudio de cuestiones como los microplásticos, los compuestos químicos sintéticos como los PFAS, las redes tróficas, los isótopos estables y el ADN ambiental. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre el estado de estos ecosistemas y detectar los efectos que el cambio global está provocando en ellos.

La edición de este año coincide, además, con el 50 aniversario del inicio de la investigación limnológica en Sierra Nevada, es decir, del estudio científico de sus lagunas y ríos. Esta efeméride se conmemora con un número monográfico de la revista Limnetica, editada por la Sociedad Ibérica de Limnología, que reúne siete capítulos sobre distintas líneas de investigación desarrolladas durante estas cinco décadas.

La programación incorpora también dos propuestas artísticas vinculadas al territorio: la presentación del nuevo libro de fotografía de Andrés Ureña, 'Sierra Nevada. Ecos del paisaje', y la Acción Sonora de ILaria Degradi, Music for Territories-Paisajes sonoros y música electrónica experimental.

El encuentro se enmarca en la campaña '74 Oasis Glaciares de Alta Montaña' y cuenta con el apoyo de distintos proyectos nacionales y europeos dedicados al estudio y la conservación de los ecosistemas de alta montaña.