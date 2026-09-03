Andalucía insistirá este viernes en el CPFF en rechazar un sistema de financiación que es un "ataque a la igualdad"

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La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - Francisco J. Olmo - Europa Press
SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Andalucía insistirá este viernes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo central ha puesto sobre la mesa porque es un "ataque a la igualdad" y no se ha "diseñado ni negociado" entre todas las comunidades.
"Mañana vamos a defender con uñas y dientes los intereses de los andaluces y la igualdad entre los españoles. No podemos aceptar un sistema de financiación que ha sido diseñado solo por Cataluña, porque no se pueden hacer las cosas de espalda al resto de los españoles. La financiación que es de todos se tiene que diseñar y se tiene que negociar con todos, sin privilegios para territorios", ha manifestado la vicepresidenta tercera de la Junta; consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.
En declaraciones a Europa Press, España ha querido dejar claro que "no cuenten con Andalucía para lavarle la cara al Gobierno de (Pedro) Sánchez con sus acuerdos con los independentistas". "Los andaluces merecemos respeto, somos la comunidad más poblada, somos la tercera economía de España y no podemos vivir infrafinanciados ni podemos seguir recibiendo financiación y recursos por debajo de la media", ha sentenciado.
"Está claro que no queremos ser más que nadie, pero nos están obligando con este sistema de financiación a ser menos y, por lo tanto, el Gobierno nos va a escuchar mañana", ha indicado la consejera andaluza.
Asimismo, ha manifestado que volverá a demandar al ministro de Hacienda, Arcadi España, que sea "coherente y consecuente con lo que él mismo pedía" cuando era consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, que era "un fondo transitorio para compensar la infrafinanciación hasta que se aprobara el nuevo sistema".
España ha recalcado que lo que demandará Andalucía ante todo es que "podamos negociar, no solo ir a votar", y se ha mostrado convencida de que ni al propio ministro "le gusta este sistema" y de que "no hay ni un socialista fuera de Cataluña que esté de acuerdo con este nuevo sistema de financiación".
De hecho, según ha apuntado, "las comunidades del PSOE también van a rechazar la nueva propuesta del sistema de financiación".
"Vamos a pedir que no haya privilegios para otros territorios y que no se castigue a Andalucía, y vamos a exigir respeto, que se defiendan los intereses de los andaluces y que haya igualdad entre todos los españoles", ha sentenciado España.