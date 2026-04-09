Investigan la agresión de un hombre con un palo a una mujer mayor en su domicilio en Almuñécar (Granada)

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la agresión que sufrió este pasado martes, 7 de abril, por la noche una mujer mayor en Almuñécar (Granada) por parte de un hombre que la habría golpeado con un palo en la cabeza.

Así lo ha confirmado el cuerpo armado, que está reuniendo información tendente a la resolución de este caso en la referida localidad de la costa granadina.

El Sistema Emergencias 112 ha confirmado que en torno a las 21,45 horas de ese día recibió una alerta telefónica que señalaba que una mujer mayor había sido agredida con un palo en la zona de Carrera de la Concepción de Almuñécar.

El 112 movilizó a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios hasta el lugar. Estos últimos señalaron al servicio de Emergencias que la mujer herida no requirió de traslado a un centro sanitario.