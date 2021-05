La Policía investiga la agresión sexual denunciada por una estudiante de Granada que se dirigía a clase

GRANADA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una estudiante de la Universidad de Granada ha denunciado ante la Policía Nacional haber sufrido una agresión sexual el martes por la tarde, sobre las 15,30 horas, cuando se dirigía a la Facultad de Bellas Artes para dar clase y fue abordada por un joven con el que forcejeó logrando arrancarle la mascarilla y un trozo de la camiseta que llevaba puesta.

La joven ha señalado en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, que caminaba con prisa para llegar a clase y había notado que el agresor, un chico "moreno, joven y de 1,70 metros de altura", la venía siguiendo desde hacía un rato hasta que en un momento dado se puso a su altura. "Me giré para ver quién era, me tocó en el pantalón, por encima, y me puso contra la pared", ha relatado, tras lo que comenzó a forcejear con él.

"Creo que no tenía que quedarme quieta (...) le arranqué la mascarilla y la camiseta, intenté verle la cara y retenerle incluso, pero se fue", ha agregado, explicando que, aunque le vio la cara no le reconoció. Cuando el agresor huyó ella fue hasta la facultad y contó lo ocurrido a los conserjes, que llamaron a la Policía. Los agentes "recogieron la mascarilla, la camiseta, hablaron conmigo y me llevaron a declarar", ha narrado.

El trozo de camiseta que la joven logró arrancar al agresor ha sido difundida en redes sociales y ella ha indicado que llevaba además una chaqueta oscura, tras lo que ha pedido colaboración ciudadana para identificarle.

La Policía Nacional investiga el asunto, que avanza este miércoles el diario Ideal, tras recibir la denuncia de la joven y, aunque ha rehusado ofrecer datos del caso, sí ha garantizado que todos los agentes están informados de lo ocurrido para la identificación del autor de los hechos.