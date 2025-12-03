Investigan el atropello en Jaén capital de un anciano que ha resultado herido grave

Archivo - Acceso a Urgencias del Hospital Neurotraumatológico/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 81 años ha resultado herido grave tras ser atropellado en la calle Menéndez y Pelayo, en Jaén capital. Se trata de un accidente que investiga la Policía Nacional después de que el anciano fuera localizado instantes después del atropello.

Desde el 112 se ha indicado a Europa Press que ha sido sobre las 9,35 horas cuando ha entrado la llamada de un particular avisando de que había una persona herida en la calle Menéndez y Pelayo, próxima a la estación de autobuses.

Hasta el lugar se ha desplazado el 061 que han sido los encargados de trasladar al herido al Hospital Neurotraumatológico. Policía Nacional se ha hecho cargo del caso, mientras que ha sido el propio anciano el que ha apuntado que las lesiones que presentaba eran fruto de haber sido arrollado por una moto.