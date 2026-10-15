Investigan el hallazgo de un cadáver en aguas de Calahonda (Granada) con signos de un posible disparo en la cabeza

Archivo - Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CALAHONDA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean el hallazgo del cadáver de un hombre localizado el pasado 9 de octubre frente a un acantilado de la playa del Zacatín, en Calahonda (Granada), con un orificio en el cráneo que podría ser compatible con una lesión por arma de fuego.

El cuerpo sin vida fue avistado esa mañana y efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona, donde confirmaron la presencia del cadáver y procedieron a su recuperación.

El cuerpo, correspondiente a un varón y que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada para la práctica de la autopsia.

Durante el examen forense preliminar se ha observado la existencia de un orificio en el cráneo que, a falta de los resultados definitivos de las pruebas periciales, podría ser compatible con una lesión producida por un proyectil de arma de fuego.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar el origen de dicha lesión.

Paralelamente, continúan las gestiones encaminadas a identificar al fallecido, cuya identidad se desconoce por el momento. Los datos disponibles hasta ahora únicamente permiten establecer que se trata de un varón de raza blanca.

La investigación continúa abierta y se está a la espera de los resultados de las distintas pruebas forenses y de identificación practicadas.