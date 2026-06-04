Investigan a un hombre por fotografiar a alumnas por debajo de las mesas en la Universidad de Jaén

Campus de Las Lagunillas/UJA - UJA

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando a un hombre que ha sido sorprendido en la biblioteca de la Universidad Jaén haciendo fotos con el móvil a estudiantes por debajo de la mesa. Fueron las propias estudiantes las que tras percatarse alertaron a los servicios de seguridad del Campus, que a su vez requirieron la presencia de la Policía Nacional.

Los hechos, tal y como se ha indicado desde la Policía Nacional y que ha confirmado el propio subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, tuvieron lugar en la tarde de este miércoles cuando varias alumnas vieron cómo un individuo les estaba haciendo fotos por debajo de la mesa de la biblioteca.

Los servicios de seguridad del Campus trasladaron al hombre hasta una sala aparte para esperar la llegada la Policía Nacional. Allí pidió ir al servicio, momento en que aprovechó para esconder el móvil en una rendija.

Cuando se personaron los agentes, el hombre no llevaba documentación por lo que fue trasladado hasta la Comisaría donde finalmente fue identificado. Es precisamente este momento en el que es conducido por los agentes a dependencias policiales el que fue captado por el alumnado y difundido por las redes sociales.

Como el individuo no llevaba el móvil encima, comenzó la búsqueda del terminal que finalmente ha podido ser recuperado esta mañana. Todo el proceso de recuperación del móvil ha quedado documentado, con presencia de los agentes, para no romper la cadena de custodia. El móvil ya lo tiene la policía y se está a la espera de las autorizaciones correspondientes para su volcado.

El subdelegado ha confirmado la interposición al menos de una denuncia por parte de una de las estudiantes que se encontraba en la biblioteca y que ya ha prestado declaración.

Desde la Policía Nacional se ha indicado que por el momento no ha habido detención alguna y que se está a la espera del resultado del volcado del móvil.

Por su parte, desde la Universidad de Jaén se ha señalado que los protocolos establecidos para este tipo de casos han funcionado y se está a la espera del resultado de la investigación.