Investigan a un hombre como presunto autor de ocho incendios en Villaviciosa de Córdoba

Imagen de los restos de un fuego intencionado en Villaviciosa de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Villaviciosa de Córdoba como presunto autor de varios delitos de incendio y de un delito de daños, tras esclarecer una serie de fuegos registrados en los últimos meses en las inmediaciones de la localidad.

La investigación se inició después de que, desde el pasado 31 de mayo, se produjeran de forma reiterada diversos incendios de similares características en una misma zona, llegando a registrarse ocho incendios en un radio aproximado de 200 metros, que afectaron principalmente a vegetación baja y pastizales, según ha detallado la Benemérita en una nota.

La repetición de estos incendios generó un peligro añadido por la proximidad de la zona afectada al casco urbano y a la masa forestal existente, con el consiguiente riesgo para personas, viviendas y el entorno natural.

La rápida intervención de los efectivos del Plan Infoca en cada uno de los fuegos, evitó que los incendios alcanzaran mayores dimensiones. Ante estos hechos, la Guardia Civil del Puesto de Villaviciosa de Córdoba, inició una investigación encaminada a identificar al presunto responsable.

Las gestiones practicadas permitieron a los agentes esclarecer el último incendio, ocurrido el pasado 2 de julio, que afectó a un olivar próximo y ocasionó daños valorados en 13.000 euros.

A partir de las pruebas obtenidas y siguiendo con las pesquisas, la Guardia Civil logró relacionar al presunto autor identificado con el resto de incendios detectados, procediendo a su investigación como supuesto responsable de los hechos.

En las labores de extinción e investigación participaron, además de la Guardia Civil, efectivos del Plan Infoca, Policía Local de Villaviciosa de Córdoba y Protección Civil, cuya coordinación resultó fundamental para minimizar las consecuencias de los incendios. Las diligencias instruidas por los hechos descritos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.