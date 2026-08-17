Investigan un posible accidente laboral tras la muerte de un hombre desde un tractor en Moraleda de Zafayona

Archivo - Imagen de recurso de un guardia civil tras la caída de un tractor por un desnivel. - GUARDIA CIVIL LUGO - Archivo

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el fallecimiento el pasado viernes de un hombre de 53 años que habría sufrido una caída en altura cuando al parecer trabajaba en un tractor en la localidad granadina de Moraleda de Zafayona.

El cuerpo armado ha confirmado la apertura de diligencias en torno a este caso, por lo que investiga las circunstancias para determinar lo ocurrido.

De otra parte, el sistema 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias tuvo conocimiento del suceso cuando fue alertado en torno a las 19,45 horas por una caída en altura en una explotación ganadera ubicado en el Camino del Sumidero del referido municipio.

El 112 movilizó al lugar a efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Sanitarios, Inspección de Trabajo y Centro de Prevención de Riesgos Laborales toda vez que, al parecer, testigos presenciales señalaban que había sufrido una caída desde una altura de tres metros desde un tractor con remolque.

REACCIÓN DE CCOO Y UGT

Los sindicatos CCOO y UGT UGT han difundido este lunes un comunicado en el que expresan su más profundo pesar "por el trágico accidente laboral ocurrido el pasado viernes 14 de agosto de 2026 en Moraleda de Zafayona, en el que perdió la vida un trabajador mientras conducía un tractor".

En la nota, ambas formaciones sindicales señalan como, según los primeros indicios, el tractor habría sufrido un fallo mecánico en los frenos, por lo que desde CCOO Granada se exige que se investiguen las causas que provocaron el siniestro y si faltaron medidas de seguridad.

Además, CCOO ha anunciado interpondrá la correspondiente denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y la Fiscalía para que se investiguen a fondo las circunstancias de este accidente y se depuren responsabilidades si se constata una infracción en la normativa de prevención de riesgos laborales.

"Esta nueva tragedia pone de nuevo el foco en una de las principales carencias del sector agrícola: la urgencia de mantener los vehículos, la maquinaria y las instalaciones en las mejores condiciones posibles. Un fallo de frenos o un fallo mecánico de esta envergadura en maquinaria pesada subraya el riesgo extremo al que se exponen a diario los trabajadores del campo si no se realizan las revisiones y el mantenimiento técnico riguroso que exige la ley", señalan.

Desde CCOO Granada se hace especial hincapié en la necesidad de instaurar "una verdadera cultura preventiva en el sector agrícola" y añaden que esto no solo implica la dotación de equipos seguros y el mantenimiento preventivo de los vehículos, sino también una formación e información exhaustiva a los trabajadores sobre los riesgos inherentes al manejo de maquinaria pesada.

Por su parte UGT Granada reclama mayor formación y seguridad en el campo, y también asegura que va a presentar la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para exigir que se investigue el suceso y se depuren posibles responsabilidades si faltaron medidas de seguridad.

"Entre los aspectos clave a esclarecer se encuentra la formación y licencia de la persona trabajadora para el manejo de este tipo de vehículos, así como las características concretas de la zona y orografía donde tuvo lugar el siniestro, factores determinantes en la conducción de maquinaria agrícola", exponen.

El sindicato recuerda que el vuelco de maquinaria agrícola es la principal causa de mortalidad laboral en el sector y que el conocimiento exhaustivo de los equipos es clave para prevenir estas tragedias. "Para cumplir con la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, los tractores deben disponer de sistemas de fijación y estructuras de protección como arcos, cabinas o sistemas ROPS", exponen.