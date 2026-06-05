Investigan la venta ilegal de vapers a niños de diez años en Guadix (Granada)

Aviso sobre la venta ilegal de vapers en Guadix. - POLICÍA LOCAL DE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Guadix (Granada) ha informado de la apertura de una investigación tras detectar a menores de entre 10 y 12 años consumiendo vapers en la vía pública del municipio.

A juicio de este cuerpo, detrás de esta situación se esconde una red de tráfico ilegal controlada por ciudadanos mayores de edad que suministran de "forma irresponsable" estos dispositivos a los pequeños.

Por ello, la Policía ha pedido la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, para identificar a los responsables.

Advierten de que facilitar estas sustancias a menores "no es una simple travesura" ni una infracción administrativa sino un delito contra la salud pública tipificado en el Código Penal que conlleva penas de prisión y multas.

El hecho de que las víctimas sean niños de tan corta edad "agrava considerablemente" la responsabilidad penal de los presuntos vendedores, debido al grave daño que causan en el desarrollo pulmonar, cardiovascular y cognitivo de estos jóvenes, según agregan.

"No vamos a tolerar que se juegue con la salud de nuestros hijos", señalan desde la Policía Local, que facilita a través de sus redes sociales los canales por los que la ciudadanía puede aportar información sobre este asunto.