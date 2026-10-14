El IPC sube al 4,7% en Andalucía en septiembre, siete décimas más que el mes anterior

Archivo - Mercado de abastos de Triana en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,7% en Andalucía en septiembre en tasa interanual, siete décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadena tres meses de subidas en Andalucía. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,4%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 10,9% más que en septiembre de 2025 (+0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,5% más (+1,1 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% más (+0,2 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 3,5% más (+1,5 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadasa fueron las subidas fue en enseñanza, un 1,6% (-0,5 puntos respecto a la tasa del mes precedente); vestido y calzado, un 1,7% (+4,8 puntos); sanidad, un 1,8% (-0,3 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2% (+0,6 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%. Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla-La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Catalunya(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla-La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5%) Catalunya (+0,5%) y Aragón (+0,5%).