Iquema y Emacsa para exploran nuevas vías de colaboración en investigación e innovación en Córdoba

Foto de familia de los participantes en el encuentro entre Iquema y Emacsa. - EMACSA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Química para la Energía y el Medioambiente (Iquema) y la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) han celebrado este viernes una jornada de transferencia de conocimiento para identificar nuevas oportunidades de colaboración en materia de investigación e innovación aplicadas a la gestión integral del ciclo del agua.

Según ha informado Emacsa en una nota, el encuentro, organizado en colaboración con la Cátedra Emacsa de la Universidad de Córdoba (UCO), ha permitido acercar las capacidades científicas y tecnológicas del instituto a las necesidades de la empresa municipal.

La jornada, celebrada en la sede del Iquema, en el Campus de Rabanales, ha reunido a investigadores del instituto y representantes de Emacsa con el propósito de explorar posibles líneas de trabajo conjuntas que contribuyan a mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua.

Durante el encuentro, nueve grupos de investigación del Iquema han presentado sus principales líneas de trabajo y capacidades científico-técnicas, así como sus posibles aplicaciones en el sector del agua. Las intervenciones han permitido conocer los recursos y conocimientos disponibles para el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos y herramientas.

Posteriormente, investigadores y representantes de Emacsa han participado en una mesa de trabajo conjunta en la que han analizado posibles vías de cooperación y oportunidades para desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Esta sesión ha permitido poner en común las necesidades de la empresa municipal y las capacidades de los distintos grupos de investigación.

La jornada ha finalizado con una visita a las instalaciones científico-técnicas del Iquema, durante la cual los participantes han conocido los equipos, recursos e infraestructuras disponibles para el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de conocimiento.

Este encuentro constituye la primera jornada de transferencia organizada por la Cátedra Emacsa de la Universidad de Córdoba, en coordinación con institutos y grupos de investigación de la institución académica. La iniciativa se enmarca en las actividades de I+D+i de la Cátedra y tiene como finalidad favorecer la colaboración entre el ámbito universitario y Emacsa para abordar los retos actuales y futuros de la gestión del agua.