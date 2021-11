Irene Montero defiende que la "buena gestión" es "garantizar derechos": "No podemos empobrecer a nuestros pensionistas"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este viernes en Sevilla que el gobierno "siempre defenderá que la buena gestión económica tiene que ver con garantizar los derechos de las personas, particularmente las más vulnerables", para añadir que "solo es posible si no consiste en empobrecer y empeorar las condiciones de vida de la gente". "No podemos empobrecer a nuestros pensionistas, y mucho menos a nuestras pensionistas", ha subrayado.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, la ministra ha afirmado que este gobierno "está demostrando con mucha rotundidad, y siendo capaz de que se convierta en un consenso a nivel europeo e internacional, que la buena gestión económica solo es posible si no consiste en empobrecer, privatizar y precarizar y, al final, en empeorar las condiciones de vida de la gente".

"El cuerdo de coalición es muy claro en ese sentido, no podemos empobrecer a nuestros pensionistas, y mucho menos a nuestras pensionistas, porque sobre todo son mujeres las que reciben pensiones no contributivas, que muchas veces están por debajo de los umbrales mínimos necesarios para tener una vida digna, después de haber estado toda una vida trabajando y también asumiendo las tareas de cuidados sin ningún tipo de remuneración y sin valoración social", ha manifestado.

Así, ha señalado de forma "contundente" que este gobierno "siempre defenderá que la buena gestión económica tiene que ver con garantizar los derechos de las personas, particularmente las más vulnerables", toda vez que ha añadido que "siempre vamos a estar del lado de los derechos de los pensionistas".

Preguntada sobre si se podría trabajar en un tope para que no haya pensiones de 400 O 500 euros, la ministra ha respondido que "ese es el objetivo que tenemos que tener en los próximos años". "Estamos en un momento en el que hemos sido capaces de demostrar que una emergencia sanitaria y una crisis de la profundidad de la que hemos vivido se puede resolver no solo por una criterio de garantía de los derechos fundamentales sino también de prosperidad económica, y los datos de empleo y económicos así lo avalan, construyendo fuertes escudos sociales y garantizando los derechos de todos".

Ha añadido que "nadie se le escapa que los pensionistas, y sobre todo las pensionistas, ha sido uno de los colectivos que más han luchado para que nuestro país profundice en su democracia y también uno de los que merece más atención por parte de las instituciones porque llevan toda la vida trabajando y luchando por los derechos de las generaciones más jóvenes".

Por tanto, "debemos garantir desde las instituciones que todos ellos tienen pensiones dignas". "Hay pensiones mínimas y no contributivas que todavía son muy bajas y creo que tenemos que conseguir acuerdos que permitan no solamente no empobrecer sino mejorar la calidad de vida de nuestros pensionistas". "Máximo respeto al diálogo social que dirige el ministro Escrivá y la confianza plena en nuestra vicepresidenta, Yolanda Díaz, para hacer que esa negociación sea fructífera", ha agregado.

VE "BUENA NOTICIA" EL ACUERDO PARA LOS INTERINOS

Por otra parte, Montero también se ha pronunciado sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV en la negociación de la ley de estabilización de la función pública para que los interinos con cinco años de trabajo en la administración pública puedan consolidar su plaza con un concurso de méritos, del que ha dicho que "es una buena noticia".

"Es una buena noticia que podamos hablar de unas enmiendas que permitirán que aquellos funcionarios que tengan un nivel de temporalidad en este momento y, por ejemplo, que lleven cinco años en posiciones de temporalidad a través de concursos, si son menos de cinco años de concurso-oposición, puedan optar a estabilizar su situación".