Irene Montero no valora las palabras de Iglesias sobre Por Andalucía y pone el foco en "sacar" a Moreno de la Junta

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, interviene durante el acto de cierre de campaña electoral de Podemos en Castilla y León, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Podemos-Alianza Verde cierra su campa - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID/SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, no ha querido entrar a valorar este jueves las declaraciones del exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en las que apuntaba hacia una "desilusión" en las filas de la formación morada por la elaboración de la candidatura unitaria de Por Andalucía, y ha puesto el foco en "sacar" al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A), de la Junta tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

"La gente tiene que movilizarse para votar izquierda en Andalucía y el día después de las elecciones los análisis que quieran", ha dicho Montero en entrevistas en Radio Nacional de España (RNE) y Ser Catalunya seguidas por Europa Press.

Montero también ha reprochado al PP que "esté destrozando la sanidad" en Andalucía y "poniendo en riesgo de miles de mujeres a las que no le dan el resultado de su cribado para el cáncer de mama o a las que le retrasan meses una cita médica". "Son políticas de muerte intolerables", ha resumido.

Por otro lado, la dirigente de Podemos ha defendido formar equipo con el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, para relanzar una izquierda fuerte en Cataluña y España, que se "atreva" a presionar para frenar los precios del alquiler, entre otras medidas, a la vez que no ha descartado que la formación morada lidere parte de este espacio que se pretende construir con otros partidos progresistas y soberanistas.

Montero ha pedido "no adelantar todos los pasos" antes del acto que compartirá este jueves con Rufián en Barcelona, si bien ha reivindicado que tanto ella como el portavoz de ERC están dispuestos a formar equipo para frenar a una derecha que "arrasa" cada vez que se abren las urnas.

RELACIÓN CON ERC Y GABRIEL RUFIÁN

"Creo que Podemos en España y ERC en Cataluña podemos impulsar esto. Y lo que anunciamos es que estamos dispuestos, Gabriel Rufián y yo, a hacer equipo. Es evidente que hay un camino por hacer y que no es fácil, pero hay que intentarlo y es posible conseguirlo", ha afirmado la también exministra de Igualdad, que considera que "hay formas de articular una cooperación y colaboración" entre distintas formaciones políticas "que pueden resultar interesante para todos".

Cuestionada, en concreto, sobre si esa alianza pasaría por un 'ticket' electoral, donde Rufián sea cabeza de lista en Cataluña y Montero en otra zona de España, la eurodiputada de Podemos ha insistido en no adelantar pasos y esperar para ver "qué se respira" en el acto de Barcelona, aunque no ha descartado que esa opción sea el "camino" que a partir de ahora se pueda recorrer en la izquierda.

No obstante, ha reconocido que hay "una sensación de bucle y de agotamiento" en la izquierda, por lo que ha defendido que hay que dar "certezas" al electorado progresista de que hay "personas" en políticas "dispuestas a dar la pelea".

Montero ha explicado que en la conversación con Rufián formularán planteamientos para una propuesta que "no va solo de las elecciones generales, pero que también va de las elecciones generales", cuyo objetivo es el de que "España y Cataluña tengan una izquierda fuerte, fuerte y con capacidad de transformación", para que baje el precio de los alquileres y los alimentos o ser "firmes" frente a Israel y Estados Unidos. "Hay muchísima gente que tiene ganas de que ocurra y esa es la propuesta que hoy vamos a intentar hacer", ha avanzado.

¿ALIANZAS CON SUMAR?

Sobre si está dispuesta a acudir a las próximas elecciones generales en alianza con el espacio de Sumar, tal y como ocurrió en 2023, Montero ha defendido su acto con Rufián para formar equipo y, a partir de ahí, "sin ingenuidad", hablar "con todo el mundo" porque "hay muchas cosas que no son fáciles". Dicho esto, ha apelado a la prudencia: "Creo que es mejor no ser muy concreta en esa respuesta a decir algo que pueda dificultar ese camino".

"Ahora no tenemos que estar preocupadas de con quién estamos cómodas, sino quién tiene el firme objetivo de que haya una izquierda fuerte", ha añadido la dirigente de Podemos, que ha puesto en valor también la relación que mantuvo con ERC en su época en el Gobierno de coalición, a quien le ha agradecido su apoyo en "momentos difíciles" como con las excarcelaciones y reducciones de condenas por la ley del 'solo sí es sí'.

Montero también ha señalado que el frente de izquierdas que quiere impulsar con Rufián defenderá el derecho a la autodeterminación, como ha hecho Podemos "en momentos más difíciles". "España es un país plurinacional y Cataluña tiene derecho a decidir", ha recalcado la exministra, para hacer después hincapié en que "una posición antifascista republicana sin contar con la plurinacionalidad es indisociable".



