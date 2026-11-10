Irene Montero participará este domingo en un mitin en Sevilla dentro de la campaña electoral para el 29N

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID/SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, participará este domingo en Sevilla en un mitin de la campaña electoral. Será el primer acto previsto de la candidata en Andalucía.

Según han explicado desde el partido morado, este jueves por la mañana la referente electoral de Podemos convocará a los medios de comunicación en Madrid y luego hará un mitin en la capital, previo a la tradicional pega de carteles electorales.

Al día siguiente, el viernes 13, volverá a tener un encuentro con la prensa en Madrid y por la tarde se desplazará a la ciudad de Palma, para protagonizar otro acto de partido. En esta comunidad los morados lograron un pacto con Ara Més para ir como independiente en las listas (en el número tres) en las listas de esta candidatura, que comanda la formación balear y de la que también forman parte partidos de Frente Amplio.

El sábado la exministra estará en un acto en Las Palmas de Gran Canarias. En el archipiélago los 'morados' comparten coalición con Nueva Canarias y partidos de Frente Amplio bajo la marca Unidad del Pueblo Canario.