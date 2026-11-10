Delgado, Barbero y Valero acompañarán a Colau este sábado en Sevilla en su primer acto de campaña en Andalucía

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, en un acto de Frente Amplio. Imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista por Madrid y candidato de Más Madrid, Emilio Delgado, la candidata de Movimiento Sumar en el Frente Amplio, Verónica Barbero, y el cabeza de lista de la coalición por Sevilla, Enrique Santiago, acompañaran a la candidata a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, en su acto de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre en Sevilla.

Según ha confirmado la coalición en una nota, el acto tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en la plaza Alcalde Horacio Hermoso Araujo del barrio del Tiro de Línea de Sevilla a partir de las 12,00 horas.

"El Frente Amplio Andaluz hace un acto público para demostrar que la gente trabajadora tenemos mucho que decir en esta campaña y mucho que ganar en estas elecciones con", ha aseverado el coordinador general de IU Andalucía y candidato de IU en Frente Amplio, Toni Valero que también acompañará a Colau en este acto.

Asimismo, Valero ha señalado que la coalición "tiene un proyecto de país para la gente" y ha animado a participar no solo en el acto de este sábado sino durante "esta ilusionante campaña". Así, ha reivindicado que existe una "mayoría social que se va a convertir en una mayoría social de la mano de Frente Amplio".