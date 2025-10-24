Irene Montero reivindica una sociedad "libre de fascismo" tras ser increpada al llegar a la UGR: "Son cuatro"

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha sido increpada este viernes al llegar a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada (UGR) para impartir la charla 'Feminismo para cambiarlo todo', la cual ha comenzado reivindicando una sociedad que sea "espacio libre de fascismo" ante un Aula Magna llena y con simpatizantes que se han quedado sin entrar en la sala y que han abucheado a un grupo de detractores situado en los accesos.

"Son cuatro pero han venido", ha indicado Montero al inicio de la charla, cuando aún se escuchaban desde dentro los cánticos de apoyo de los grupos de simpatizantes contra los detractores que, según fuentes consultadas en la formación morada por Europa Press, han estado provocando a la llegada de la 'número dos' de Podemos, que ha desgranado los retos del feminismo en la sociedad actual.

Ha aludido a las compañeras que "no han podido entrar" en el Aula Magna de Políticas "por una cuestión de aforo" pero que "se han quedado fuera y además de quedarse fuera están asumiendo la tarea de decirles y explicarles a los nazis y a los escuadristas, que son cuatro pero han venido, que este es un espacio seguro para todas" y todos.

"Nuestras abuelas ya ganaron al fascismo durante muchos años", ha mantenido, incidiendo en que "nosotras les vamos a volver a ganar y les vamos a volver a ganar porque así se defiende la democracia, se defiende la libertad y se defiende la vida digna".

Será "parte de nuestras tareas ciudadanas en los próximos meses y en los próximos años", siendo una "tarea ciudadana" el "votar" pero también "cuidar nuestros barrios, de proteger los servicios públicos" y a la vez defenderlos desde lo que ha denominado "ofensiva feminista".

Todo ello ante una "ofensiva reaccionaria" ante "avances" como la implantación de la ley conocida como la de 'sólo sí es sí', que promovió el Gobierno siendo ella ministra de Igualdad, y con los que Montero ha defendido que el feminismo está "ganando la batalla".

En paralelo, Montero ha apuntado en otro momento de la charla, en la que también se ha referido a los seguidores del periodista y activista Vito Quiles el pasado miércoles frente a la Facultad de Derecho de la UGR dentro del tour 'España combativa', "hay muchísima gente haciendo dinero" con "discursos antifeministas" que se basan también en las redes sociales y la "violencia digital" que es como la que "se daba antes" pero que, por ejemplo, "se sostiene en el tiempo" y es "mucho más difícil escapar de ella".