Isabel Bernal ocupará el acta vacante en el Grupo del PSOE en Córdoba por la renuncia de José Molina Baena

CÓRDOBA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras la renuncia a su acta de edil de José Molina Baena, quien fue como número siete por el PSOE en las elecciones municipales del día 28 de mayo en Córdoba y resultó elegido concejal, el PSOE ha confirmado que Isabel Bernal, quien le sucedía en la candidatura electoral como número ocho, será la persona que ocupe el acta vacante.

En una carta a la ciudadanía, publicada por la prensa provincial, Molina subraya que no se incorporó "a este proyecto político para hacer dinero", pero "honestamente" tampoco pensó que la única alternativa que le iba a dar el partido después de las elecciones era "esa, cuando había más opciones".

Según ha expuesto, "no puedo quedarme como concejal, porque eso significaría tener que renunciar a una parte de sueldo muy significativa que cobro como Policía Local, algo que, desgraciadamente, no me puedo permitir, porque soy padre de dos niños pequeños, estoy casado y tengo compromisos económicos irrenunciables".

Mientras, ha manifestado que se tomó "con muchas ganas e ilusión" su inclusión en la lista socialista, algo que agradece al PSOE y a la Agrupación Centro, a la que pertenece, si bien pide que "se tenga en cuenta esta solicitud de renuncia" para reincorporarse de nuevo a su puesto de trabajo como Policía Local de la ciudad y "no generar una situación de incompatibilidad con arreglo a normativa vigente".