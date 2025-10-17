Isabel Bono, Rafael Reig y Azucena Rodríguez estarán presentes en la Feria del Libro de Córdoba de la mano del CAL

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, colabora un año más en la Feria del Libro de Córdoba con dos citas literarias y una proyección, esta última en colaboración con la Filmoteca de Andalucía.

La primera cita, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, será protagonizada por la poeta Isabel Bono con motivo de la reciente publicación de 'Frío polar' (Tusquets) en conversación con Pablo García Casado el 20 de octubre a las 18,00 horas.

Posteriormente Rafael Reig dialogará sobre Almudena Grandes con la cineasta Azucena Rodríguez a partir de la publicación de su libro 'Lo que sé de Almudena' (Tusquets) el 22 de octubre a las 17,00 horas. Ambas actividades se desarrollarán en el Bulevar del Gran Capitán y los autores firmarán ejemplares de sus obras al finalizar.

Además, como actividad paralela de la Feria y en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, se proyectará el documental 'Almudena' que dirige Rodríguez, el mismo día 22 de octubre a las 20,00 horas en la Filmoteca.

AUTORES

La poeta Isabel Bono, que tiene una larga trayectoria, hablará de 'Frío polar', última publicación iniciada con la intención de escribir aquellos poemas que su amigo íntimo el poeta Antonio Muñoz Quintana se había dejado en el tintero antes de su prematura muerte en 2014.

Al principio Isabel Bono solo consiguió escribir un poema, que da título al libro, y necesitó algo más de tiempo para darle forma a los demás. Diez años más tarde ven la luz en esta edición, donde la autora escribe desde la serenidad y la humildad que permite admitir con sosiego la mortalidad.

Rafael Reig, amigo cercano de Almudena Grandes, acudirá a la feria con su libro 'Lo que sé de Almudena', un libro que capta, como ningún otro, la personalidad de esta autora irrepetible.

Rafael Reig evoca con humor y mucha cercanía historias tiernas que ofrecen algunos de los momentos y situaciones que mejor retratan a una de las autoras españolas más leídas, y que su autor ha sabido plasmar con cariño y admiración. Pero además ofrece una visión del mundo de las letras y sus anécdotas que fascinarán a los lectores. Azucena Rodríguez, directora del documental 'Almudena', acompañará al autor en este encuentro.

Al terminar este encuentro en la Feria, el escritor y la directora de cine se trasladarán a la Filmoteca de Andalucía donde ofrecerán un coloquio sobre la figura de Grandes y se proyectará el documental 'Almudena'. Esta cinta reconstruye, a través de grabaciones, entrevistas y testimonios inéditos, la mira lúcida y apasionada de Grandes sobre la vida, la literatura y el compromiso social.

Su compañero, el poeta Luis García Montero, completa este retrato íntimo y conmovedor de una mujer que supo narrar con honestidad y ternura la historia colectiva de España. Tendrá lugar a las 20,00 horas.