IU abre en Córdoba capital el "proceso de construcción" de su propuesta electoral para las municipales de 2027

Reunión de la coordinadora Local de IU Córdoba Ciudad. - IU

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Local de IU Córdoba Ciudad ha aprobado por unanimidad la hoja de ruta que marcará el trabajo político de la organización durante los próximos meses, iniciando así el "proceso de debate y construcción de su propuesta política y electoral para las elecciones municipales de 2027".

A este respecto y a través de una nota, el coordinador local de IU Córdoba Ciudad, Javier Quijada, ha señalado que la organización afronta esta nueva etapa con el objetivo de "seguir fortaleciendo" su presencia en la ciudad y de "construir una propuesta útil para la mayoría social cordobesa, conectada con los problemas y necesidades reales de los vecinos y vecinas".

De esta forma y durante los próximos meses, "la militancia participará en un proceso de reflexión y debate que permitirá abordar, desde el consenso, la participación y la responsabilidad política, las principales decisiones estratégicas que marcarán el camino hacia las próximas elecciones municipales".

En este sentido, la dirección local ha acordado adelantar los debates para que durante el próximo mes de septiembre "puedan quedar sustancialmente definidas cuestiones clave, como la configuración del espacio político, la fórmula electoral y el proceso de construcción de la futura candidatura".

En consecuencia, "septiembre será un mes importante", porque permitirá a IU en Córdoba capital "culminar debates esenciales para afrontar con fuerza el camino hacia 2027 y definir el mejor instrumento político y electoral para seguir construyendo una alternativa de izquierdas en Córdoba", ha explicado Quijada.

En paralelo, la organización continúa desarrollando el proceso de elaboración programática ya en marcha, que se reforzará durante el último trimestre del año a través de encuentros y espacios de participación con asociaciones vecinales, colectivos sociales, organizaciones sindicales y ciudadanía en general, con el objetivo de "seguir incorporando aportaciones desde la realidad social de la ciudad".

Este proceso se prolongará hasta el mes de diciembre, momento en el que se dará por finalizada esta fase de construcción del programa municipal. A este respecto, el coordinador local ha señalado que "la mejor forma de construir una alternativa es escuchar a quienes viven Córdoba cada día", con la idea de que el proyecto de IU "nazca de la realidad de los barrios, de los centros de trabajo, de los movimientos sociales y de las personas que quieren una ciudad con más derechos, mejores servicios públicos y más oportunidades".

La Coordinadora Local también trasladó de forma unánime su apoyo al concejal de Hacemos Córdoba, José Carlos Ruiz, reconociendo su "compromiso permanente" en la defensa de los derechos del colectivo Lgtbi y respaldando el trabajo que viene desarrollando, tanto desde el grupo municipal, como desde los movimientos sociales de la ciudad.

Con esta hoja de ruta, IU Córdoba Ciudad da el pistoletazo de salida a un proceso político que se prolongará durante los próximos meses y que tiene como objetivo "llegar a 2027 con una propuesta construida colectivamente y arraigada en la realidad de Córdoba".