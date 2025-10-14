IU afirma que la Junta "ha perdido solicitudes y revisiones" de la Dependencia en Córdoba y afecta a "miles de familias"

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha alertado este martes de un "hecho gravísimo, que está afectando a miles de familias en la provincia", en este caso "la pérdida, por parte del Gobierno andaluz del PP en la Junta de Andalucía, de documentación relacionada con las solicitudes y revisiones de la Ley de Dependencia correspondientes al año 2023".

Según ha informado IU en una nota, Pérez ha explicado, en base a la información recibida en su formación desde distintos municipios de Córdoba, que "trabajadores sociales están comunicando a las familias que las solicitudes de 2023 no constan en ningún registro oficial, por lo que la Junta de Andalucía está obligando a las personas afectadas a iniciar de nuevo todo el procedimiento".

La consecuencia de ello, según ha señalado Pérez, es que "estamos ante un auténtico drama personal y familiar. El Gobierno andaluz del Partido Popular ha perdido la documentación y, de facto, ha borrado del mapa a personas que solicitaron su inclusión o revisión en la Ley de Dependencia durante el año 2023".

El coordinador provincial de IU ha lamentado que este hecho "condena a miles de personas a esperar dos años más, en un sistema ya colapsado", y que "muchas de ellas están falleciendo sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho. Estamos ante un nuevo escándalo y una gestión nefasta que demuestra cómo el Gobierno andaluz está destrozando los servicios públicos y, en este caso, la propia Ley de Dependencia".

Pérez ha subrayado que la situación "no es un simple error administrativo, sino una vulneración de un derecho fundamental", y ha criticado la "falta total de transparencia" de la Junta, que "ni informa a las familias, ni reconoce públicamente el alcance del problema".

"En una provincia como Córdoba, con una población muy envejecida y con un alto porcentaje de personas dependientes, el Gobierno andaluz del PP ha dejado sin respuesta a miles de hogares. Hoy, en la práctica, la Ley de Dependencia no existe para quienes la solicitaron en 2023", según ha asegurado Pérez.

Por todo ello, ha exigido "explicaciones inmediatas a la delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía" y ha pedido conocer si esta situación se está produciendo también en otras provincias andaluzas. Además, ha anunciado que pedirá a su grupo en el Parlamento andaluz que registre las iniciativas necesarias para aclarar lo sucedido, y ha recomendado a las familias afectadas que presenten recursos de alzada y reclamaciones en sus municipios.

Por último, Pérez ha avanzado que IU no descarta acudir a los tribunales, ya que "esto supone haber vulnerado un derecho reconocido por ley y haber dejado sin protección a miles de personas dependientes y a sus familias".