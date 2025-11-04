IU califica de "atraco" las subidas del agua y la basura planteadas por el PP en la Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, ha anunciado este martes que su formación se opone al "atraco" que suponen "las subidas en los recibos del agua y de la basura que el equipo de gobierno provincial del PP pretende aprobar en los consejos rectores de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) y de la Empresa Provincial Aguas (Emproacsa), convocados para este jueves 6 de noviembre".

En este sentido y en una nota, Ruiz ha advertido de que estas propuestas suponen el "mayor atraco al bolsillo de los vecinos de la provincia en décadas, con incrementos acumulados que alcanzarían el 60% en el caso de la basura y cerca del 40% en el recibo del agua en solo dos años y medio".

En el caso de Epremasa, ha señalado Ruiz, "la subida prevista es del 18%, que se sumaría al 41% aprobado en 2024", mientras que en "Emproacsa el incremento rondaría el 10%, unido al 28% aplicado el pasado año". Además, "la empresa provincial de aguas plantea cambiar la facturación de trimestral a bimensual", ha afirmado Ruiz, que ha opinado que esto supondrá "una nueva carga para las familias trabajadoras y las empresas de la provincia, que tendrán que afrontar más recibos en menos tiempo".

La portavoz de IU ha señalado que el PP "se jacta de bajar impuestos, pero solo lo hace para una minoría, mientras castiga a la mayoría de la población con subidas brutales en los servicios públicos esenciales". Por ello, desde Izquierda Unida se critica que "el PP utilice como argumento la necesidad de garantizar la viabilidad de las empresas públicas, cuando se trata de servicios esenciales que deben garantizarse con precios justos y medidas sociales de apoyo".

Igualmente, la portavoz provincial ha criticado el "caos interno" que atraviesa Emproacsa, con un "convenio colectivo paralizado desde marzo, sin avances en materia de contaminación del agua, y con obras adjudicadas en el norte de la provincia sin los permisos necesarios, sobre las que aún no hay información clara".

En cuanto a Epremasa, Ruiz ha remarcado que "el impuesto de vertedero lo gestiona directamente la Junta de Andalucía, gobernada también por el PP", y ha reprochado que "los millones recaudados por este impuesto no se estén revirtiendo en las provincias", todo ello cuando "otras comunidades autónomas sí han puesto en marcha planes de subvenciones y ayudas para inversiones medioambientales, tal y como permite la ley", ha subrayado.

Así las cosas, Ruiz ha insistido en que la actuación del Partido Popular "demuestra su modelo de gestión, basado en beneficiar a las rentas altas y cargar el peso sobre las familias trabajadoras, a las que niega la mejora del salario mínimo mientras incrementa los recibos básicos de agua y basura".

Por todo ello, Izquierda Unida ha reiterado su "rechazo frontal a estas subidas" y ha reclamado "una planificación consensuada, con medidas sociales y criterios de justicia y sostenibilidad, que no penalice a las familias cordobesas ni a los pequeños municipios de la provincia".