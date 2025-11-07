IU y CCOO reclaman al Gobierno central "más potencia eléctrica para frenar la despoblación del Norte" de Córdoba

Un momento de la reunión entre las direcciones provinciales de IU y CCOO Córdoba, en la sede del sindicato. - IU

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU Córdoba ha mantenido una reunión con responsables de CCOO Córdoba para abordar la "preocupante situación de la infraestructura eléctrica en la provincia de Córdoba, especialmente en la zona Norte", razón por la que han reclamado al Gobierno de España "más potencia eléctrica para frenar la despoblación del Norte".

En el encuentro, según ha informado IU en una nota, han participado el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez; el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdobad, Enrique Santiago, así como cargos públicos de la organización en la comarcas de Los Pedroches y El Guadiato.

Durante la reunión, ambas organizaciones han coincidido en la "urgencia de actuar ante la falta de potencia eléctrica en el Norte de la provincia, un déficit que impide el desarrollo industrial y económico de la zona y que, además, el actual plan del Ministerio para la Transición Ecológica deja fuera hasta 2030".

Sebastián Pérez ha explicado que IU comparte la "preocupación de los municipios del Norte y trabaja para que el Gobierno rectifique esta planificación. Vamos a mover ficha y a presionar para que se revise este plan, porque necesitamos más potencia eléctrica para que el norte de Córdoba tenga futuro", ha señalado.

El coordinador provincial de IU ha recordado que el Norte cordobés "sufre una evidente falta de infraestructuras e inversiones, una despoblación creciente y problemas añadidos, como el desmantelamiento de la sanidad pública por parte del Gobierno andaluz del PP, la contaminación que se padece en varios municipios o la presión de los fondos de inversión y las macrogranjas".

Por su parte, Enrique Santiago ha subrayado que "la provincia de Córdoba padece la falta de infraestructuras eléctricas, lo que está hipotecando su desarrollo industrial" y, en este sentido, ha destacado la especial gravedad de la situación en Los Pedroches y el Guadiato, comarcas "duramente castigadas por la despoblación tras el cierre de actividades como la minería y por soportar además la presencia del único cementerio nuclear del país, El Cabril".

Santiago ha insistido en que "la reindustrialización que demanda la ciudadanía de estas zonas requiere un acceso garantizado a la energía eléctrica, algo que hoy las administraciones no están asegurando", y ha señalado que "en otras zonas de la provincia, como Fuente Palmera o La Carlota, es necesario reforzar los sistemas eléctricos, porque el desarrollo industrial y la creación de empleo avanzan más rápido que la ampliación de la red eléctrica".

En este sentido, ha anunciado que IU llevará estas reivindicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica, para que el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2026 se modifique y refuerce la potencia eléctrica en la provincia.

"La planificación actual es insuficiente, y desde IU trabajaremos para que el Ministerio admita las alegaciones y garantice un futuro de desarrollo social e industrial que frene la despoblación en Córdoba", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, ha trasladado a Enrique Santiago la petición de que contacte con el Ministerio de Industria para hacerle llegar la "preocupación que tenemos por la despoblación que está sufriendo la zona Norte de la provincia, porque no tiene potencia eléctrica para que las empresas se implanten allí".

Borrego ha dicho que en CCOO están "muy preocupados por la falta de industria y de expectativas de futuro para la población. Cuando las pensiones de los mineros decaigan nos preguntamos de qué van a vivir los pueblos de la comarca. Por eso no podemos esperar y las inversiones en infraestructuras eléctricas se tienen que acometer con urgencia. Córdoba tiene que dejar de ser el vagón de cola de las inversiones".

Desde IU y CCOO han reafirmado su compromiso con esta reivindicación "necesaria y justa", situándose al frente de la defensa de "un modelo de desarrollo sostenible y equitativo para toda la provincia. El Ministerio debe tomar partido ya, y el Gobierno de España ponerse del lado de los problemas reales del Norte de Córdoba", ha concluido Sebastián Pérez.