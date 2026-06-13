IU Córdoba analiza los resultados andaluces y refuerza su presencia municipal en la provincia

Reunión de la coordinadora provincial de IU Córdoba. - IU CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Izquierda Unida (IU) Córdoba ha celebrado una reunión de su coordinadora provincial --uno de los principales órganos de dirección política de la organización-- para analizar los resultados de las recientes elecciones andaluzas y definir las prioridades de trabajo para los próximos meses, con la vista puesta en las elecciones municipales.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha valorado "positivamente" el cumplimiento de uno de los principales objetivos marcados durante la campaña electoral, conseguir que la provincia de Córdoba tenga voz propia en el Parlamento andaluz, según ha notificado la formación en una nota.

"Nuestro principal objetivo era que Córdoba contara con representación propia en el Parlamento andaluz y lo hemos conseguido. Nos hubiera gustado lograr un segundo parlamentario, pero la elección de Rosa María Rodríguez nos permitirá trasladar a la cámara andaluza las necesidades, reivindicaciones y propuestas de nuestra provincia", ha señalado.

Asimismo, Pérez ha destacado que IU trabajará para que los problemas que afectan a la ciudadanía trabajadora de Córdoba "estén presentes en el debate político andaluz, pero también para plantear alternativas que contribuyan a mejorar la vida de la mayoría social".

Tras este análisis, la organización ha iniciado ya el trabajo de preparación de las próximas elecciones municipales. En este sentido, IU Córdoba ha anunciado que reforzará durante los próximos meses el trabajo junto a las asambleas locales para "consolidar su implantación en el territorio, fortalecer sus proyectos municipales y preparar las mejores candidaturas y programas electorales".

"Queremos seguir creciendo porque allí donde gobierna Izquierda Unida se defienden los servicios públicos, se escuchan las necesidades de los vecinos y vecinas y se impulsan políticas que favorecen el desarrollo económico y social de los municipios", ha afirmado.

En este sentido, la organización pondrá en marcha procesos de escucha en toda la provincia con el objetivo de elaborar programas electorales que sean un "reflejo fiel" de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. "Queremos construir propuestas desde la realidad de nuestros pueblos, escuchando a quienes trabajan cada día, a quienes levantan la persiana de sus negocios y a quienes quieren seguir viviendo y desarrollando su proyecto de vida en sus municipios", ha explicado Pérez.

En esta línea, IU Córdoba apostará por candidaturas que "combinen experiencia y renovación, incorporando perfiles que representen la diversidad de la sociedad cordobesa y reforzando la presencia de jóvenes y mujeres en los espacios de responsabilidad".

Para el coordinador provincial, ampliar la presencia institucional de IU resulta "fundamental" para hacer frente a problemas como la despoblación, la falta de infraestructuras, el deterioro de los servicios públicos o la falta de inversiones que sufre la provincia.

"Frente a las políticas del Partido Popular, que atacan servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida son un muro de contención y una garantía de defensa de los derechos de la ciudadanía", ha apostillado, antes de concluir que, por ello, "aspiramos a aumentar nuestra presencia en los municipios y a seguir demostrando que otra forma de gestionar es posible".