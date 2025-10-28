IU Córdoba y Coespe abordan la defensa del sistema público de pensiones y la "preocupante" situación de la dependencia

Responsables de IU Córdoba y de Coespe, reunidos para tratar sobre la defensa del sistema público de pensiones y la "preocupante" situación de la dependencia. - IU

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU en Córdoba ha mantenido una reunión con representantes de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), en la que se han abordado las principales preocupaciones que afectan a las personas pensionistas de la provincia, coincidiendo en la defensa del sistema público de pensiones y ante la "preocupante" situación de la dependencia en Córdoba y Andalucía.

En este contexto y según ha informardo en una nota IU, el coordinador provincial de la formación en Córdoba, Sebastián Pérez, ha señalado que este encuentro "ha servido para analizar diferentes cuestiones que nos preocupan en la provincia en relación con los pensionistas, y para reafirmar nuestro compromiso en la defensa de unas pensiones públicas dignas para una población que ha trabajado y realizado un esfuerzo importante durante toda su vida".

Pérez ha subrayado que "es fundamental contar con una sociedad justa, donde quienes han contribuido durante años puedan recibir unas prestaciones adecuadas y dignas". En este sentido, ha reiterado que IU y Coespe coinciden plenamente "en la defensa del sistema público de pensiones frente a los diferentes ataques e intentos de privatización o desmantelamiento que buscan convertirlo en un negocio y en un privilegio".

Durante la reunión también se ha tratado la "nefasta gestión del Gobierno andaluz del Partido Popular en materia de dependencia", un asunto que, según ha explicado el coordinador provincial de IU, "preocupa especialmente por los importantes retrasos que se están produciendo en las revisiones, que en muchos casos no se ajustan a la realidad".

Pérez ha recordado que "se han perdido de numerosos expedientes en distintas zonas de la provincia, algo muy grave, ya que cada vez recibimos más reclamaciones de vecinos que acuden a informarse sobre su expediente y se encuentran con que no existe o que no se sabe dónde está".

Por ello, desde IU Córdoba han trasladado su apoyo a las reivindicaciones de Coespe y han reafirmado su compromiso de "seguir trabajando conjuntamente en defensa de las personas pensionistas" y de participar en las diferentes movilizaciones "convocadas en favor del sistema público de pensiones y de los servicios esenciales que garantizan una vida digna".