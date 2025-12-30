IU Córdoba reclama al Ministerio de Transportes que "no abandone la N-432 y actúe para evitar más accidentes"

Archivo - La carretera N-432 en Villaharta (Córdoba). - 112 - Archivo

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU Córdoba ha reclamado al Ministerio de Transportes que "reconsidere su postura y reflexione sobre la posibilidad de abandonar o desechar cualquier intervención en la carretera nacional N-432 a su paso por la provincia" y que "actúe para evitar más accidentes".

Desde IU han avisado en una nota de que "renunciar a actuar en la N-432 es, en la práctica, mirar hacia otro lado ante una realidad dramática: los numerosos accidentes, muchos de ellos mortales, que se siguen produciendo en esta carretera".

En este sentido, la organización ha insistido en que "el Gobierno de España debe mirar a Córdoba y asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad de miles de personas". La formación ha recordado que siempre ha defendido "la necesidad de una intervención en la N-432" y ha subrayado que "la caducidad del proyecto original de autovía y los nuevos requisitos ambientales no pueden servir como coartada para el abandono".

"La N-432 necesita inversiones urgentes", han enfatizado, para remarcar que "es una infraestructura clave para vertebrar nuestro territorio, garantizar la seguridad vial y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia". "No se puede condenar a la ciudadanía a circular por una carretera insegura", han señalado.

Desde IU consideran que "el debate no debe centrarse únicamente en si hay o no autovía, sino en cómo se actúa para mejorar la seguridad". "El cómo hacerlo tiene que venir de una comunicación directa y de un trabajo de consenso con los ayuntamientos implicados, con la ciudadanía y con los colectivos que utilizan diariamente esta carretera", han explicado.

"SITUACIÓN INSOSTENIBLE"

La organización ha recordado además que "en los últimos días se han producido nuevos accidentes en esta vía, lo que vuelve a poner de manifiesto la urgencia de intervenir". "La situación de la N-432 es insostenible", han advertido, para apuntar que "tal y como está la carretera y con el volumen de tráfico que soporta, es evidente que se debe actuar de manera inmediata".

Así, IU ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transportes y al Gobierno de España que "reconsideren su postura y que no abandonen un proyecto totalmente necesario". "Las administraciones están para resolver problemas y para proteger la vida de las personas, y en este caso la administración central no puede ponerse de perfil", han subrayado.

Por ello, la formación ha anunciado que elevará esta reivindicación a "todas las instancias necesarias para exigir que no se deseche cualquier actuación en la N-432". "Es imprescindible un trabajo conjunto entre el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados, la Junta de Andalucía y la Diputación para aterrizar un proyecto consensuado y con un calendario lo más inmediato posible", han defendido.

Entretanto, desde IU han insistido en que "Córdoba y su provincia tienen una necesidad clara y urgente". "No habrá autovía que sustituya a la N-432 a corto ni a medio plazo, pero eso no puede condenar a la ciudadanía a seguir circulando por una carretera peligrosa", han declarado, para manifestar que "las administraciones deben actuar porque, literalmente, nos va la vida en ello".