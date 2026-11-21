Archivo - La diputada de IU en la Diputación de Granada, Mari Carmen Pérez, en una imagen de archivo. - IU GRANADA - Archivo

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha criticado este sábado "el reiterado incumplimiento" del Gobierno del PP en la Diputación de Granada "a la hora de ejecutar el presupuesto, que impide que una parte importante de los recursos llegue a los municipios".

Ha explicado en un comunicado que "el seguimiento realizado por IU ha permitido constatar que a lo largo del actual mandato se queda sin gastar una media cercana al 25% de los fondos previstos, una cifra que se eleva hasta el 33% en el actual ejercicio a falta de poco más de un mes para cerrar el año".

Durante el pleno extraordinario de aprobación inicial de los presupuestos, Pérez ha criticado que "el gobierno del PP convierta la sesión en un acto electoral". "No me parece bonito utilizar la Diputación y este pleno para hacer una puesta en escena de un presupuesto que ustedes tienen aprobado desde hace ya un mes", ha afeado Pérez, al tiempo que ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan dispuesto de tiempo para estudiar el documento.

De igual modo, la diputada de IU, que ha votado en contra de los presupuestos, ha considerado que "las prioridades de gasto del gobierno que preside Francisco Rodríguez son la propaganda, el protocolo y los cargos de confianza, frente a la nula apuesta por el reto demográfico".

Pérez ha cuestionado la gestión del PP que, "pese a disponer de más recursos por el incremento de las transferencias del Estado, no se traduce en más inversiones y mejores servicios a los municipios más pequeños, puesto que casi una cuarta parte del presupuesto no se ejecuta".

Al respecto, ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la propuesta de IU de crear un fondo provincial de cohesión territorial de 20 millones de euros, de los que la mitad se destinarían a municipios menores de 5.000 habitantes y la otra mitad, a los que superen esa cifra.

"El trabajo para frenar la despoblación es mucho más que darle a un ayuntamiento 1.500 euros para poner dos bandas de luces en Navidad", ha reprobado Pérez y ha reclamado "un reparto más justo que compense las dificultades de los municipios pequeños".

Por otro lado, en materia de vivienda, la dirigente de IU ha recordado "los problemas de la empresa de vivienda Visogsa para disponer del préstamo que se aprobó en el pleno y que sigue sin hacerse efectivo, según se recoge en un informe de Intervención".

Ante la necesidad de hacer frente al principal problema de los españoles, Pérez ha propuesto destinar siete millones de euros a poner en marcha un plan provincial de vivienda pública, con una programación plurianual que permita alcanzar los 12 millones de euros.

Asimismo, ha dicho que ha echado en falta "más presupuesto para reforzar los servicios sociales, en concreto la dependencia, la ayuda a domicilio y la atención a los municipios pequeños, incluyendo la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadoras".

Sobre la política de personal del PP, Pérez ha rechazado la reducción de la plantilla en un 1%, así como la paralización de la oferta pública de empleo y la creación de diferencias salariales. En su lugar, ha abogado por reforzar los servicios públicos y el empleo estable.