IU critica que los "recortes" de Diputación de Córdoba "dejan sin ayudas de memoria democrática" a nueve ayuntamientos

Los diputados de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz y José Manuel Cobo, en rueda de prensa en una imagen de archivo. - IU

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Izquierda Unida ha criticado los "recortes" del gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, algo que está "bloqueando el avance en verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo al dejar sin ayudas a nueve ayuntamientos en la última convocatoria de subvenciones de memoria democrática".

En este sentido y en una nota, desde IU han advertido de que esta situación es "fruto directo de los recortes que el Partido Popular viene aplicando en los últimos años" y que están "impidiendo que numerosos municipios puedan continuar con trabajos de exhumación y proyectos básicos para recuperar la historia de sus municipios, investigar lo ocurrido, divulgarlo y avanzar en justicia para las víctimas".

"El gobierno provincial ha abandonado la memoria democrática", ha señalado IU, que ha afeado que "lo está haciendo de la peor forma posible: recortando recursos hasta el punto de impedir que los ayuntamientos puedan recuperar a sus vecinos".

Desde la formación de izquierdas han recalcado que "en 2023, cuando el área estaba gestionada por IU, las ayudas ascendían a 200.000 euros para ayuntamientos y 60.000 para asociaciones", mientras que "con el PP estas cifras han caído hasta los 50.000 y 30.000 euros respectivamente. Con estos recortes es imposible que los municipios puedan planificar nada. Han dejado la memoria democrática en una situación de absoluta parálisis", han lamentado.

Así las cosas, desde IU han afirmado denuncia que el presidente de la Diputación, el popular Salvador Fuentes, "tendrá que explicar a los vecinos de Hinojosa del Duque, Almodóvar del Río, Palma del Río, Iznájar, PeñarroyaPueblonuevo, Baena, Montilla, Villaviciosa y Belmez por qué en 2026 no se hará ninguna actuación en memoria democrática".

"El presidente de la Diputación debe mirar a la cara a estas familias y decirles que no habrá exhumaciones, que no podrán recuperar a sus seres queridos y que quienes fueron víctimas del franquismo seguirán esperando reconocimiento. Esa es la realidad de sus recortes", ha afirmado IU.

"RECTIFICAR Y HABILITAR SUBVENCIONES"

En este contexto, desde el grupo provincial de IU han exigido al presidente que "rectifique y habilite una nueva línea de subvenciones" que permita desarrollar las intervenciones necesarias. "No estamos pidiendo un gesto político, estamos pidiendo justicia. Esta provincia no puede permitirse que se cierren fosas por falta de dinero ni que los procesos se frenen continuamente por la desidia del gobierno del PP", han destacado.

Por último, IU ha subrayado que "hace apenas unos días ya solicitó una apuesta decidida por la memoria democrática y la inclusión en el nuevo convenio provincial de garantías claras. Necesitamos financiación estable para exhumar, procesos continuos que no dependan de la improvisación, una identificación genética ágil y una oficina de atención a las víctimas que funcione de verdad. No se puede jugar con el dolor de las familias", han añadido.

"La memoria democrática no es opcional, es una obligación institucional. Y mientras el PP recorta, quienes pierden son las familias y la dignidad de esta provincia", han manifestado desde el grupo provincial de IU.